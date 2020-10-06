Вся правда про підвищення імунітету проти COVID-19

Овочеві смузі і харчові добавки можуть додати вам надії, але не обманюйте себе.

Якби була можливість захиститися від COVID-19, просто пожувавши імбир або з'ївши кілька ягід чорниці, хіба світові лідери не радили б нам усім так зробити?

The Huffpost розібрали основні стереотипи про імунітет та вплив на нього вітамінних добавок в таблетках.

"Ви не можете науково доведено "посилити" свою імунну систему, – говорить імунолог із Університету Сассекса (США) Дженна Маккіочі.

З медичної точки зору це насправді немає ніякого сенсу. Імунна система – це не перемикач, який ти вмикаєш і піднімаєшся високо".

Як все таки зробити імунну систему ефективнішою?

Фото belchonock/Depositphotos

Чому науковці ненавидять термін "укріплення імунної системи"?

Імунна система працює двома способами.

По-перше, за рахунок увімкнення першої лінії захисту, котра допомагає нам справлятися з інфекціями, такими як COVID-19.

По-друге, приблизно через 5-7 днів з початку хвороби організм починає виробляти антитіла і буде мати специфічну імунну відповідь, адаптовану до вірусу.

Якщо у когось імунна система працює на вищому рівні, ніж зазвичай, то це насправді погано.

Надмірна імунна відповідь може спричинити аутоімунну реакцію, коли організм помилково починає атакувати власні здорові тканини та органи.

"Якщо він перейде в режим перегрузки, ми фактично пошкодимо власне тіло і це ми спостерігаємо при важкій формі коронавірусної хвороби, – пояснює Маккіочі.

Багатьох людей насправді госпіталізували з COVID-19 через те, що їхня імунна система вийшла з-під контролю".

Добре, але хіба відсутність сильної імунної системи це добре?

"Поширена помилка – це говорити про імунну систему, як про бінарну, "слабка" і "сильна", – каже Дженна Маккіочі.

Замість цього наш імунітет – це "надзвичайно складний танець, який відбувається між багатьма різними компонентами".

"Це схоже на оркестр, – пояснює вона. – Щоби пісня добре звучала, всі елементи мають працювати разом.

Якщо один із інструментів скрипить на задньому плані, це вибиває всіх інших".

Ми успадковуємо деякі ключові елементи нашої імунної системи через гени, що робить їх унікальними.

"Деякі люди, наприклад, постійно простуджуються на холоді, але у них практично ніколи не буває проблем із шлунком, – пояснює Маккіочі. – Ми всі різні".

У кожного свій індивідуальний базовий рівень імунітету, назвемо його 100%, і ви не можете "підвищити" свою імунну систему, щоби вона працювала на всі 110% або зробити її магічним чином невразливою саме до коронавірусної хвороби.

Все що ви можете – це підтримувати її, щоби вона функціонувала в повній мірі.

"Потенційно, ви ніби даєте собі більший шанс не заразитися COVID-19 занадто серйозно і вилікуватися", – каже Маккіочі.

Як все таки зробити імунну систему ефективнішою?

Дотримуйтеся збалансованої дієти, яка би гарантувала відсутність дефіциту яких-небудь основних харчових елементів – ключовий спосіб допомоги вашій імунній системі працювати в найкращий спосіб.

"Це не тільки класичні вітамін С і цинк, але і всі необхідні харчові елементи і отримання в достатній кількості білка, тому що це будівельний елемент всіх клітин і антитіл нашої імунної системи", – каже Маккіочі.

За її словами, піклування про кишківник – добра ідея для здоров'я в цілому, тому старайтеся їсти 30 різних рослинних продуктів на тиждень.

Багатьох людей насправді госпіталізували з COVID-19 через те, що їхня імунна система

вийшла з-під контролю. Фото lightsource/Depositphotos

Вам також варто зосередитися на "різноманітності харчових волокон", що означає споживання у їжу різних фруктів, овочів, бобових, горіхів, цільного зерна.

На жаль, виявлено, що психологічний стрес заважає імунній системі, що неминуче в глобальній пандемії. Але Дженна Маккіочі каже, що достатній відпочинок і якісний сон можуть допомогти.

А як щодо вітаміну D?

Якщо коротко, то немає ще достатніх висновків. Було багато суперечок про використання вітаміну D для боротьби із COVID-19.

Стаття опублікована в журналі Lancet ставить під сумнів уявлення, які ми маємо на цей момент, кажучи, що "лабораторних даних, які підтверджують вплив вітаміну D на реакцію SARS-CoV-2 особливо мало".

Автори кажуть, що потрібні додаткові дослідження, перш ніж робити висновки, але додають, що "немає чого втрачати" тим, хто вирішив приймати вітамін D.

Маччіочі каже, що вітамін D – єдина добавка, яку люди можуть приймати без медичних показників, бо його досить важко отримати тільки із їжі.

Вона закликає з обережністю ставитися до харчових добавок, в тому числі до вітаміну D, як рішенню захисту від COVID-19 і підкреслює, що маски, соціальна дистанція і дотримання правил гігієни мусять бути пріоритетними.

"Майте на увазі, що це маркетингові прийоми стверджувати, що вітамінні добавки це корисний продукт для імунітету, бо він містить ключові поживні речовини необхідні нашій імунній системі, оскільки здоров'я складне, а імунна система тим більше", – каже професорка.

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