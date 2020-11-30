Журналісти створили мультимедіа проєкт про справу Георгія Гонгадзе

30 листопада, 20 років тому в Україні стався найбільший "касетний скандал" – оприлюднені магнітофонні записи, таємно зроблені у кабінеті президента Леоніда Кучми його охоронцем Миколою Мельниченком.

Ці файли спричинили політичну кризу в Україні, яка розвивалася на тлі розслідування справи вбивства журналіста, співзасновника видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе.

У річницю "касетного скандалу" українські журналісти запустили мультимедіа проєкт "Справа Гонгадзе як дзеркало епохи".

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Він присвячений спогадам про колегу та розлідуванню його вбивства та аналізу подій, які призвели до Помаранчевої Революції та Євромайдану.

До проєкту увійшли: документальний фільм "Вбивство Гонгадзе: 20 років у пошуках правди", його аудіо-версія у форматі подкасту та серія детальних розповідей колег та друзів Гії про українську журналістику та Україну часів Леоніда Кучми.



Прем’єра документальної стрічки відбулася в ефірі телеканалу "UA: Перший" 16 вересня, у 20-ту річницю смерті українського журналіста.

У проєкті 18 журналістів чи не вперше дають інтимні свідчення: згадують про Георгія, розповідають про те, як змінювалися відносини між медіа та владою, як управлялася країна наприкінці 1990-х та до середини 2000-х, і як найбільший в історії скандал за участі першої особи змінив політичні реалії.

Своїми спогадами про епоху поділилися:

Герої проєкту детально розповідають про українську журналістику та Україну часів Леоніда Кучми, про те, хто скористався "касетним скандалом" і вбивством — всередині й за межами країни, а також розмірковують про те, чому безкарність залишається визначальною рисою українського правосуддя.

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Мультимедіа проєкт створено Лабораторією журналістики суспільного інтересу.

Над ним працювали: Наталя Гуменюк, Максим Каменєв, Анна Цигима, Сергій Захарченко, Олена Зашко, Анастасія Коріновська, Влад Азаров, Тетяна Столярова.

Документальний фільм "Вбивство Гонгадзе: 20 років у пошуках правди" створено за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні, USAID, Internews, Європейського Союзу, CFI, Посольства Королівства Нідерланди в Україні та за участі Суспільної телерадіокомпанії України АТ НСТУ.