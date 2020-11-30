Журналісти створили мультимедіа проєкт про справу Георгія Гонгадзе

30 листопада, 20 років тому в Україні стався найбільший "касетний скандал" – оприлюднені магнітофонні записи, таємно зроблені у кабінеті президента Леоніда Кучми його охоронцем Миколою Мельниченком.

Ці файли спричинили політичну кризу в Україні, яка розвивалася на тлі розслідування справи вбивства журналіста, співзасновника видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе.

У річницю "касетного скандалу" українські журналісти запустили мультимедіа проєкт "Справа Гонгадзе як дзеркало епохи".

Він присвячений спогадам про колегу та розлідуванню його вбивства та аналізу подій, які призвели до Помаранчевої Революції та Євромайдану.

До проєкту увійшли: документальний фільм "Вбивство Гонгадзе: 20 років у пошуках правди", його аудіо-версія у форматі подкасту та серія детальних розповідей колег та друзів Гії про українську журналістику та Україну часів Леоніда Кучми.



Прем’єра документальної стрічки відбулася в ефірі телеканалу "UA: Перший" 16 вересня, у 20-ту річницю смерті українського журналіста.

У проєкті 18 журналістів чи не вперше дають інтимні свідчення: згадують про Георгія, розповідають про те, як змінювалися відносини між медіа та владою, як управлялася країна наприкінці 1990-х та до середини 2000-х, і як найбільший в історії скандал за участі першої особи змінив політичні реалії.

Своїми спогадами про епоху поділилися:

Герої проєкту детально розповідають про українську журналістику та Україну часів Леоніда Кучми, про те, хто скористався "касетним скандалом" і вбивством — всередині й за межами країни, а також розмірковують про те, чому безкарність залишається визначальною рисою українського правосуддя.

Мультимедіа проєкт створено Лабораторією журналістики суспільного інтересу.

Над ним працювали: Наталя Гуменюк, Максим Каменєв, Анна Цигима, Сергій Захарченко, Олена Зашко, Анастасія Коріновська, Влад Азаров, Тетяна Столярова.

Документальний фільм "Вбивство Гонгадзе: 20 років у пошуках правди" створено за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні, USAID, Internews, Європейського Союзу, CFI, Посольства Королівства Нідерланди в Україні та за участі Суспільної телерадіокомпанії України АТ НСТУ.