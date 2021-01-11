У 2020-му Земля оберталася швидше, ніж раніше. Але 2021-й може побити рекорди попередника

У 2020 році швидкість обертання Землі навколо своєї осі зросла - за всю історію спостережень зареєстрували 28 найшвидших днів

Про це пише timeanddate.com.

Найкоротший день був 19 липня, тоді день на планеті завершився на 1,4602 мілісекунди швидше, ніж зазвичай - це стало новим рекордом тривалості доби.

Минулий найшвидший день був зафіксований в 1973 році.

До початку цього року найкоротшим днем з 1973 року було 5 липня 2005 року, коли час обертання Землі був на 1,0516 мілісекунди коротшим.

Фото: FrameAngel/Depositphotos

Вчені вважають, що 2021 буде ще коротшим.

За прогнозами, 2021 рік буде найкоротшим за останні десятиліття. Останній раз день тривав в середньому менше 86 400 секунд за рік в 1937 році.

За розрахунками дослідників, середній день в цьому році буде на 0,05 мс коротшим, а за рік атомний годинник відставатиме на 19 мс.

Вчені вважають, що якщо обертання Землі надто сильно розсинхронізується з атомним годинником, то потрібно буде відняти секунду.

Дотепер коригування часу полягали в додаванні "додаткової секунди" до року в кінці червня або грудня, щоб синхронізувати астрономічний та атомний.

Секунди додавали, тому що вчені спостерігали тенденцію сповільнення обертання Землі з початку точних супутникових вимірювань з кінця 1960-х - початку 1970-х років.

За даними Національного інституту стандартів і технологій (NIST), з 1972 року вчені додавали додаткові секунди в середньому кожні півтора року.

Останнє додавання відбулося в 2016 році.

Проте в змінах тривалості доби немає нічого тривожного, повідомляє Livescience.

Обертання планети весь час трохи змінюється через зміни атмосферного тиску, вітрів, океанських течій і руху ядра Землі.



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