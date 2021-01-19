В Україні хочуть скасувати реформу інтернатів – дитячий омбудсмен

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба заявив, що в Україні хочуть припинити реформу інтернатів.

Йдеться про проєкт розпорядження Кабміну "Про внесення змін до Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки", який надійшов до офісу Уповноваженого з прав дитини на погодження.

Про це омбудсмен повідомив у Facebook.

За словами Кулеби, прийняття цього документа фактично припинить реформу інтернатів.

"Для мене це означає бажання Уряду залишити все, як було раніше, замість того, щоб спрямувати зусилля на розвиток доступних освітніх, медичних і соціальних послуг, зміцнення і збереження сім`ї для дитини.

Тобто, є проблема в родині з дитиною (немає доступної послуги, бідність, небажання виховувати дитину тощо) - вези дитину в інтернат!", - обурюється Кулеба.

Фото: belchonock/Depositphotos

Що пропонує документ?

"Відтермінувати" до 2026 року припинення влаштування до інтернатів дітей віком до 3-х років, що було передбачено стратегією до 2020, як один із ключових пріоритетів.

"Саме на дітей цього віку інституційний догляд впливає найбільш травматично, про що говорять численні дослідження!

В Україні у 2019 році 1 639 дітей віком до 3-х років були влаштовані в інтернати.

Я абсолютно впевнений, що держава має достатньо ресурсу, щоб створити належні умови для цих дітей і не допустити потрапляння їх в заклади", - зазначає Кулеба.

Розпорядженням виключаються із реформи 70% інтернатних закладів системи освіти - це спеціальні та спеціалізовані заклади, у складі яких є пансіон.

"Фактично, реформа звужується лише до будинків дитини (реформу яких відтерміновують до 2026 року), дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту (для дітей з важкими формами інвалідності) та дитячих будинків системи освіти (в яких станом на 01.01.2020 залишилось 1 057 дітей, що є менш ніж 1% від загальної чисельності дітей в інтернатах)", - пояснює дитячий омбудсмен.

Станом на 1.01.2020 року в 286 спеціальних закладах освіти перебувало 34 947 дітей, з яких 20 837 там не лише навчалися, а й проживали. У 79 закладах спеціалізованої освіти знаходилося 22 273 дитини, з них 13 611 там проживали.

Дитячий омбудсмен наголошує, що реформа стосується лише дітей, які живуть в закладах, коли заклад освіти бере на себе функцію утримання, догляду і виховання.

"Реформа не має на меті ліквідувати заклади спеціальної освіти.

Ті, хто говорить, що стратегія покликана знищити такі заклади - просто маніпулюють.

Майбутнє інтернатів за стратегією - це перетворення їх на школи без цілодобового утримання дітей. Так, як це відбулося в усіх цивілізованих країнах", - пояснює Кулеба.

Зміни ж до стратегії, які пропонує Мінсоцполітики, фактично повертають нас у радянське минуле, коли у дитини з інвалідністю не було іншого вибору, як жити в інтернаті, без батьків, та бути ізольованою від суспільства, вважає дитячий омбудсмен.

Кулеба радить подивитися відео про те, як "солодко" живеться дітям в інтернатах.

Також дитячий омбудсмен згадує історію Кирила Невдохи, випускника спеціальної школи-інтернату.

"Кирило неодноразово говорив, що вважає, що він отримав вирок долі - 10 років перебування у спеціальній школі-інтернаті. "Я пройшов "кола пекла", щоб мати право аж у 20 років здобувати повну загальну середню освіту в звичайній групі" - часто наголошує Кирило", - зазначає Кулеба.

Детальніше про історію хлопця можна прочитати тут:

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