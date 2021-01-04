Членів комісії, яка заперечила плагіат у Шкарлета, спіймали на плагіаті

У членів Комісії з академічної доброчесності НУ "Чернігівська політехніка", яка заперечила наявність плагіату у роботах ексректора вишу, а тепер міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, також є проблеми з плагіатом.

У докторській дисертації голови комісії Вікторії Маргасової "Стратегія забезпечення стійкості економіки України до загроз економічній безпеці" знайшли численні текстові запозичення без належних посилань, синоніми та перефразування – загалом 70 сторінок.

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували на сайті "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях".

"Особливо нам подобається заміна Росії на Україну та російської економіки на вітчизняну…

Маргасова замінила 2010-2014 рр. словами "на найближчі роки". Правильно! Хіба ж можна в дисертації 2014-го року писати про плани уряду на 2010 рік?", - зазначають автори аналізу дисертації.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

У дисертації членкині комісії Аліни Пінчук, яка також є доценткою і директоркою навчально-наукового інституту економіки університету, знайшли підозрілі та свідомо фальшиві публікації, а також численний перехресний академічний плагіат.

Докторську дисертацію"Стратегія забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації економіки України" Пінчук захистила у 2020 році.

Вчені вважають, що Аліна Пінчук присвоїла текст, зокрема, з дисертації викладачки цього ж університету Тетяни Шестаковської.

"Але, виявляється, їх об’єднує дещо ще. І це "дещо" – це перехресний академічний плагіат. В докторській дисертації Шестаковської ми знаходимо шматки раніше написаної статті Аліни Пінчук, і навпаки – в докторській Пінчук є тексти від Шестаковської", - пишуть автори дослідження.

Головою комісії із захисту була Вікторія Маргасова.

Нагадаємо, 17 грудня парламент проголосував за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

До цього він майже півроку був тимчасово виконуючим обов’язки міністра.

Саме призначення Шкарлета, і те, як відбулося голосування отримало шквал критики.

Проти висловились освітяни, громадські організації, батьківські об’єднання , науковці, студенти та опозиційні партії.

Претендента двічі не підтримав профільний комітет Верховної ради.

Водночас Шкарлет отримав не лише критику, а підтримку – ректорів низки державних університетів (наприклад, ректорів КНУ та КПІ), профспілки та власне уряду і Офісу президента.

Головним аргументом проти призначення Шкарлета на посаду міністра є звинувачення у плагіаті.

Наявність плагіату у роботах Шкарлета підтвердили і у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Етичний комітет агентства встановив текстові запозичення без посилань у 4 наукових публікаціях Шкарлета.

Висновок НАЗЯВО про плагіат підтвердили іноземні експерти (1, 2).

Шкарлет не лише не погодився зі звинувачення у плагіаті, але й подав до суду на НАЗЯВО.

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