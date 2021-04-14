Україна піднялася на 6 позицій у рейтингу вільного пересування світом

Дарія Поперечна УП.Життя
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14 квітня 2021

Україна посіла 35 місце в рейтингу країн за індексом привабливості паспортів Henley Passport Index.

Таку сходинку Україна зайняла згідно з даними за другий квартал 2021 року. 

Позиція країн в рейтингу визначається кількістю територій, в які її громадяни можуть в'їжджати без візи.

Наразі українці можуть без візи або з візою по прибуттю відвідати 136 країн світу.

 Фото belchonock/Depositphotos

Загалом цьогорічний рейтинг складається із 110 позицій.

Варто зауважити, що у порівнянні з торішнім показником, Україна піднялась на 6 позицій. 

У останньому кварталі 2020 році Україна була на 41 сходинці. 

Першу п'ятірку рейтингу очолюють такі країни:

  • Японія;
  • Сінгапур;
  • Німеччина і Південна Корея;
  • Фінляндія, Іспанія, Італія та Люксембург;
  • Австрія та Данія.

Закривають рейтинг Ірак та Афганістан, жителі яких без візи можуть відвідати лише до 30 країн.  

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