Як мехатроніка та роботи стали лайфстайлом для школярів Дніпра

Зараз робочий процес великих підприємств максимально автоматизовано: конвеєри, навантажувачі, пакувальники. Люди жартома кажуть, що ось-ось — і станеться повстання машин. Цю хохму вигадали дуже давно, але людство досі не знаходиться під гнітом механізмів. Навіть навпаки — контролює весь процес.

Втім, управляти величезним роботом, який, наприклад, пакує коробки — завдання з не найпростіших. Потрібно багато знати, вміти та передбачати. Вчать цьому, на жаль, не всюди. Про це не з чуток знає промислова компанія Інтерпайп, яка в Дніпрі розгорнула активну діяльність по вихованню нових кадрів: проводить масштабні інженерні шоу, відкриває спеціальні лабораторії з мехатроніки в школах вже кілька років поспіль.

УП. Життя дізналося, чому Інтерпайп вкладається в майбутніх інженерів та як це допомагає навчальним закладам міста.

Here Come The Robots

П'ять років тому Інтерпайп вирішила залучати школярів до технічних спеціальностей. Щорічно компанія вкладає мільйони доларів в автоматизацію процесів своїх підприємств. Разом із цим, зросла необхідність в людях, які будуть цими процесами керувати.

"Ми придумали Interpipe TechFest — інженерне шоу, основна мета якого заохотити молодих спеціалістів до інженерних професій. Одним з елементів фестивалю стали змагання з мехатроніки, які у перший рік ми провели на навчальному обладнанні, що було в учбовому центрі нашої компанії", — розповідають в Інтерпайп.

Так компанія почала розвивати серед студентів та школярів напрямок мехатроніки – дисципліни, яка об’єднує електрику, механіку та сучасні технології. Стратегічним партнером стала Дніпровська політехніка, найкращий технічний ВНЗ області. На його базі побудували дві лабораторії з німецькими роботизованими конструкторами, а викладачі Політехніки написали курс навчання.

За кілька років існування програми Interpipe Mechatronic Lab навчання в ній пройшли вже 500 учнів. За даними Інтерпайп, якщо в 2018 році мехатронікою зацікавилося 36 підлітків, то у 2021 році спеціальний курс опановує вже 150. Навчання проходять команди із трьох осіб, загалом курс триває два місяці, а наприкінці сезону команди змагаються за звання найкращої та цінні призи у фіналі. Через пандемію коронавірусу, всі навчаються вдома: обладнанням в лабораторіях можна керувати дистанційно.

Доцент кафедри Дніпровської політехніки Сергій Худолій є одним з тренерів, який навчає команди мехатроніці. Він зазначає, що зараз достатньо бажаючих вивчати програмування та техніку. У той же час важливо дати зрозуміти людині, з чим вона буде працювати в майбутньому:

"Ми надаємо цілісне уявлення про майбутню спеціальність та формуємо розуміння цілей навчання в школі. Відразу зрозуміло навіщо вивчати фізику, математику, інформатику. Наприклад, під час програмування руху роботів необхідні знання з геометрії для забезпечення точного, оптимального переміщення в просторі. Під час програмування автоматизованої лінії сортування, необхідні знання з фізики, щоб розуміти яким чином працюють датчики визначення кольору або ж матеріалу", — пояснює Сергій Худолій.

До роботи тренером Сергій ставиться серйозно, але разом із цим вважає її дуже фановою — адже не завжди знаєш, який виклик принесе завдання:

"Це круто, цікаво, весело, відповідально, престижно, складно! Немає точного переліку якихось викликів, кожного разу щось нове! Спочатку виклик – зацікавити, потім знайти підтримку партнерів та забезпечити технічні умови для проведення тренувань. Наступним викликом стало задовольнити бажання навчатися великої кількості дітей. Минулого року карантин додав новий виклик, то ж ми адаптувалися до роботи в онлайн та змішаному форматі".

Таким чином за підтримки промислової компанії у місті з’явився своєрідний хаб із підготовки майбутніх фахівців, які потім можуть працювати операторами сучасних виробничих ліній чи фахівцями, що їх налаштовують та обслуговують. А у 2020-му році зі підтримки Інтерпайп на базі Дніпровської політехніки вперше провели Всеукраїнський фінал з мехатроніки у рамках змагань World Skills. Це – своєрідна олімпіада, але серед студентів та молодих профі у робітничих спеціальностях. З кожним роком список професій, за якими відбувається турнір, розширюється, і мехатроніка – одна із найсучасніших дисциплін.

Сьогодні Інтерпайп залучає в цю екосистему і школи.

"Минулого року ми підписали з міською владою Дніпра меморандум, у якому визначили напрямок співпраці у галузі розвитку технічної освіти в місті. Так, з’явилися дві лабораторії мехатроніки у школах на Лівому березі Дніпра: мерія взяла на себе ремонти у класах, ми — закупку техніки та обладнання, а також навчання вчителів", – розповідає начальник управління комунікацій Інтерпайп Людмила Новак.

Лівий берег – новий правий

Гімназія № 3 на лівому березі Дніпра вважається однією з найкращих в місті та входить в топ-200 України. За словами заступниці директора з навчальної роботи Людмили Куценко, таке трапляється нечасто:

"Найгучніші імена вчаться в школах на Правому березі. Ми ж знаходимося на Лівому. Робоча окраїна, робочий район, але ми змогли це змінити", — вважає Куценко.

Людмила Куценко зазначає — вже кілька років як гімназія дає профільну освіту, яка відноситься до технологій. Діти з 8 класу вивчають інформатику по 4 години на тиждень. Щороку до них вишукується велика черга бажаючих навчатися. За словами Людмили, діти подаються сюди, звертаючи увагу на імена вчителів і тих, хто тут навчається.

"У 2019 вчителі знайшли інформацію про змагання з мехатроніки. Ми зібрали команду, відправили на навчання. В регіональних змаганнях дійшли до півфіналу. Незабаром команда потрапила на Interpipe TechFest, де виграла гран-прі. Трохи згодом Інтерпайп відкрив в нашому закладі лабораторію. Чому вона з'явилася у нас? Тому що діти мотивовані перемогами інших, тому їх і приваблює програмування та сучасна техніка", — каже Куценко.

Лабораторія стала настільки популярною, що нею користуються учні з інших шкіл району. Однак часу на навчання не вистачає не те що іншим школярам — учням самої гімназії.

"У нашій лабораторії можуть знаходиться 14 дітей плюс тренер. Всього є дві групи, тобто, 28 чоловік, і 2 тренера. Однак, у нас в кожній групі на 4 людини більше. Настільки популярний цей напрямок. Доводиться ставити додаткові стільці. Скоро доведеться шукати вільні години у вчителів, щоб вони могли брати більше учнів, задовольнити попит", — розповідає заступниця директора.

На думку Куценко, вчителі – один з головних чинників, чому діти ходять вивчати мехатроніку. Вони молоді, але вже досвідчені і можуть "запалити дітей, з яких потім щось виростає".

Чи дало навчання мехатроніці плюси гімназії? Так, і багато:

"Про нас стали говорити. Нас побачили Інтерпайп, обласний департамент освіти. Нещодавно з'явилася і лабораторія для занять фізикою. Викладачі були в приємному шоці від того обладнання, яке потрапило до них в руки".

Нещодавно учні гімназії виграли олімпіаду з креативності. Тепер, за словами Людмили Куценко, їх запросили на змагання в США. Одна з учасниць команди — Вероніка Подлєснова — в 2019 році потрапила в команду на змагання в Інтерпайп. І у неї вже є своя історія успіху.

Від рахування до програмування

Програмуванням Вероніка Подлєснова захопилася в сьомому класі. Тоді її запросили взяти участь в змаганні з усного рахунку:

"На це звернула увагу Тетяна Віталіївна Вовк, учитель з інформатики, і запропонувала мені взяти участь в олімпіаді з програмування. Сказала, що є потенціал і знання. Завдяки їй, я беру участь в цій олімпіаді вже вчетверте".

У 2019 вона і ще два хлопця склали команду із мехатроніки від гімназії № 3. Вони успішно пройшли навчання в Interpipe Mechatronic Lab, взяли участь у фіналі на інженерному шоу Interpipe TechFest, де виграли комплект роботів-конструкторів.

"Ці змагання мені дуже допомогли. Коли ти просто програмуєш, ти бачиш тільки текстовий результат. Це не те, щоб не цікаво, просто не мотивує до чогось більшого. А в змаганнях типу мехатроніки, ти можеш зібрати робота, запрограмувати конструктор і побачити результат своєї роботи", — вважає Вероніка.

На її думку, мехатроніка – важлива дисципліна, якій варто навчатися, а учні в лабораторії гімназії дуже захоплені процесом:

"Я бачу очі дітей, які там займаються, і розумію, що їм подобається возитися з цим. Роботи, конвеєри, сортувальники. Вони вчаться на реальних моделях, які використовуються на виробництві. Ця сфера важлива, тому що наш науковий прогрес і автоматизація зростають. Діти зараз можуть познайомитися з такими моделями, з мехатронікою, а потім вони зможуть створювати реальні моделі в майбутньому, контролювати їх", — каже Вероніка.

Цього року дівчина вступає до університету. Iз спеціальністю вона вже визначилася – це біомедична інженерія. Участь в Interpipe Mechatronic Lab сильно вплинула на її вибір. До цього вона хотіла стати нейрохірургом, а тепер вирішила об'єднати два захоплення в одне. Правда, щодо роботи мрії поки не визначилася:

"Не можу однозначно сказати, де б хотіла працювати, але швидше за все розробником техніки в сфері охорони здоров'я. Хотіла б щоб мої знання та вміння реалізувалися в більш складній сфері, та я могла б принести користь не тільки своїм амбіціям, а людству і Україні".

Автор: Юрій Береза