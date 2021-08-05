На Арабатській Стрілці помітили живого крокодила. Але виловили вже мертвого

На Арабатській Стрілці в одній з водойм помітили крокодила.
Про це повідомив Укрінформ з посиланням на заступника начальника відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Віталій Байдаров.
Крокодила побачили в озері, що заросло очеретом. Свідки стверджують, що той їв качку.
"Так, це правда.
Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру", – розповів Байдаров.
|Фото: Укрінформ
Правоохоронці оглянули озеро і помітили морду крокодила, що стирчала з води.
Хижак був близько півтора метра в довжину .
Правоохоронці вирішили спіймати тварину. Допомогла їм у цьому Генічеська аварійно-рятувальна служба та сітки.
Та коли крокодила витягли з води, він вже був мертвим.
Причину його загибелі визначатимуть ветеринари.
Поки що ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил, додав Байдаров.