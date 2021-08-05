На Арабатській Стрілці помітили живого крокодила. Але виловили вже мертвого

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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5 серпня 2021

На Арабатській Стрілці в одній з водойм помітили крокодила. 

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на заступника начальника відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Віталій Байдаров.

Крокодила побачили в озері, що заросло очеретом. Свідки стверджують, що той їв качку.

"Так, це правда. 

Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру", – розповів Байдаров.

Фото: Укрінформ

Правоохоронці оглянули озеро і помітили морду крокодила, що стирчала з води.

Хижак був близько півтора метра в довжину . 

Правоохоронці вирішили спіймати тварину. Допомогла їм у цьому Генічеська аварійно-рятувальна служба та сітки. 

Та коли крокодила витягли з води, він вже був мертвим.

Причину його загибелі визначатимуть ветеринари.

Поки що ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил, додав Байдаров.


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