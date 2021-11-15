Жінки "стріляють очицями" і "люблять, щоб ними командували": сексистський підручник обурив соцмережі

У списках рекомендованої літератури українських університетів опинився посібник "Ділова кар’єра" Івана Дахна, який містить сексистські висловлювання і цитати Гітлера.

Його уривки опублікувала засновниця та очільниця громадської організації "NASCO Education" Діана Натхір.

У підручнику йдеться про те, що жінки люблять, коли ними командують, і провокують колег відвертим одягом.

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Автор посібника рекомендує наймати на роботу молодих і незаміжніх жінок, а також зазначає, що худі жінки "менш добродушні та ефективні".

Натхір повідомила, що готує відкрите звернення до університетів щодо сексистського посібника.

Що це за посібник?

Фото: Depositphotos/Автор Dmyrto_Z

Посібник "Ділова кар’єра" у 2011 році написав Іван Дахно – доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України, який вийшов на пенсію.

Книгу перевидали у 2019 році і вона опинилася у списках рекомендованої літератури за 2020 рік Київського національного торговельно-економічного університету та Львівського національного університету імені Івана Франка.

Цей посібник також є у програмі тестів, які складають студенти МАУП.

Вже у передмові до посібника автор наводить анекдот про оперну співачку. У ньому йдеться про те, як до директора оперного театру прийшла працевлаштуватися жінка.

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Оглянувши директорський кабінет, вона дещо не помітила та здивовано запитала директора: "А де у вас диван, на якому перевіряється голос?".

Діана Натхір також навела кілька цитат із розділу "Гендер":

"У цьому розділі познайомимося з наявністю у робочих відносинах, поряд з чоловічим, ще й жіночого елементу… Проблема поєднання жінки й роботи є такою, яку неможливо проігнорувати ".

"Жінки – активні учасниці як матеріального виробництва, так і сфери послуг. Жінки пішли в армію, куди раніше їх не брали ніби за те, що вони неправильно розуміли команду "Ложись!" .

"Управляти чоловіку жіночим колективом важко, але можна. До чоловіків-начальників жінки ставляться, очевидно, краще ніж до жінок-начальниць".

"Слід намагатися наймати на роботу молодих заміжніх жінок. Як правило, їм притаманне більше відчуття відповідальності за доручену роботу, ніж у незаміжніх жінок. Молоді заміжні жінки менш схильні до флірту, ніж незаміжні ".

"Розумні дами (а є й такі) радять відмовитися від використання на роботі прийомів з жіночого арсеналу".

радять відмовитися від використання на роботі прийомів з жіночого арсеналу". " Худі дівчата менш добродушні та ефективні, ніж повненькі дівчата. Слід лікарю, що опікується жіночими хворобами, оглянути кандидаток на роботу. Це допоможе уникнути у майбутньому всіляких юридичних позовів. Огляд дозволить виявити тих, хто має фізичні та психологічні проблеми, які є несумісними з тією роботою, яку доведеться виконувати".

"Жінкам, яких беруть на роботу, слід чітко пояснити про фактор часу. Більшість жінок, як і Президент Віктор Ющенко, люблять запізнюватися. Можливо вони цього і не люблять, але запізнення відбувається автоматично. Так би мовити – стиль життя.

Відчуття часу у жінок дещо інше, ніж у чоловіків. В одному з анекдотів йшлося про те, що жінка сказала своєму чоловікові: "Я піду до сусідки на п'ять хвилин, а ти через кожні пів години перемішуй варення у каструлі".

Фото: скріншот із посібника "Ділова кар'єра"

"Жінці-працівниці слід завжди працювати над собою, самовдосконалюватися, намагатися виконувати належним чином свої трудові обов’язки. Хто цього не хоче робити – для тих в Києві є Окружна дорога, а функції, які виконують там жінки, – поза сферою цієї книжки ".

"Жінки прекрасно виконують чітко сформульовані завдання. Зате їм бракує ініціативи у самостійному формулюванні завдань. Недарма ж Адольф Гітлер казав: "Народні маси люблять, щоб з ними поводилися, як з жінками. А жінки люблять, щоб ними командували" . Працівницям слід дозволяти змінювати зайняття роботою впродовж дня. Монотонна робота їх нервує".

"Жіночність доречна завжди, навіть, в офісі, де б жінка не працювала. Слід постійно пам’ятати, що жінка є передусім жінкою, а потім вже – працівницею ".

"Практика свідчить про те, що у чоловічому колективі жінка не сприймається як якась слабка істота. Чоловіки дивляться на неї, як на колегу і не закривають очі на службові недоліки представниці кращої половини людства".

У посібнику також є розділ "Службовий секс" із такими тезами:

" Як правило, перший крок до інтиму на роботі роблять представниці чудесної статі. Службові романи набувають масштабів небезпечного вірусу".

" Дівчата і жінки використовують провокаційні прийоми – кокетство, флірт, стрілянину очицями. Вважають, що це – безвідмовна зброя. Насправді ж бере вона небагатьох з чоловічого племені".

"Тим, хто не хотів би провокувати своїх співпрацівників-чоловіків, психологи радять переглянути свій гардероб. Міні і декольте відкласти для романтичних зустрічей поза межами офісу".

Ще один розділ під назвою "Секретарки" починається такими словами:

"У кожного начальника, який шанує себе, є секретарка. Історично склалося, що функцію секретаря начальника у абсолютній більшості випадків виконують представниці кращої половини людства. Оскільки жінки є істотами капризними і такими, поведінку яких передбачити важко, то навіть наймудріший начальник не до кінця знає, які саме процеси відбуваються у голові його секретарки і як йому потрібно з нею поводитись".

У цій частині книги автор ділить секретарок на 3 види: "ділова жінка", "божа кульбабка" і "лоліта", а також дає "поради", як із ними поводитися.

Фото: скріншот із посібника "Ділова кар'єра"

Також у "Діловій кар’єрі" є посилання на гороскопи:

"Поміж роботодавців є й такі, які керуються астрологічними характеристиками знаків зодіаку, добираючи кадри. Кращими, наприклад, керівниками вважаються ті, хто має знак зодіака Лева, Тільця, чи Водолія.

Переоповімо про те, що з цієї нагоди йшлося у публікації "Нанимаем сотрудника по звездам" у газеті "Обзор" за 6 листопада 2007 року…"

Такий зміст посібника обурив користувачів соцмереж.

Стосовно підручника висловилася депутатка Львівської міської ради Оксана Маруняк.

"Виглядає на те, що цей посібник – збірка хворих жінконенависницьких фантазій нездорового персонажа.

Чоловікам від автора теж дістається, він і їм малює свої непритомні "правила" життя… Відправляю звернення до Міністерства освіти і науки України з проханням заборонити цей посібник у навчальних закладах країни", – написала вона.

Очільниця громадської організації "NASCO Education" Діана Натхір також вимагає вилучення посібника з будь-яких навчальних програм.

"Вже з перших абзаців мене фактично трусило чи то від гніву, чи то від шоку і здивування. Повна відверта дичина, більше схожа на збірку застільних анекдотів, аніж на наукову працю, повна сексизму, ейджизму, нетолерантних висловлювань щодо культури інших національних груп, абсолютно неприпустимих власних припущень, суджень і стереотипів, та антинаукових висновків і тверджень.

Це без акценту на стиль викладення матеріалу та недоречні жарти в кожному підрозділі", – написала Натхір.

Раніше "Ділову кар'єру" можна було придбати на сайті Yakaboo, однак компанія вже зняла посібник з продажу.

"Оскільки наша компанія сповідує принципи безбар'єрності, зокрема і в будуванні кар'єри, та вважає неприпустими будь-які прояви гендерної нерівності, сексизму та ейджизму як у житті, так і в літературі – інформуємо, що книга знята з продажу на нашому сайті", – повідомили "УП. Життя" в Yakaboo.

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