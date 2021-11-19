"Кривавий місяць": у світі спостерігатимуть найдовше за останні 580 років часткове затемнення

19 листопада 2021 року можна буде побачити часткове місячне затемнення, найдовше за останні 580 років.
Востаннє таке небесне явище бачили в 1440 році.
Затемнення, яке ще називають Кривавим місяцем розпочнеться об 11:02 за київським часом.Побачити його можна у США та Канаді, частково в Південній Америці, Азії та Австралії, повідомляє The New York Times.
Місячне затемнення триватиме більше шести годин. Земна тінь поступово покриватиме видиму місячну поверхню, а потім відступатиме.
|Фото NASA
Темніти Місяць буде повільно, тінь "повзтиме" по його поверхні протягом приблизно години.
За кілька годин Місяць матиме іржаво-бурштиновий відтінок, схожий до кольорів заходу сонця.
У тіні Землі опиниться 99% Місяця.
Кольори є результатом того ж ефекту, який надає заходам сонця на Землі відтінки рожевого, червоного та пурпурного. Процес називається розсіюванням Релея.
У звичайну ніч сонячне світло відбивається від поверхні Місяця, і він світиться білим кольором на нічному небі.
Але під час затемнення сонячне світло проходить крізь край атмосфери Землі і проектує кольори заходу сонця на місячну поверхню.
Місячні затемнення відбуваються приблизно два рази на рік, коли Земля перебуває між місяцем і сонцем – наприклад, у травні 2021 також було повне місячне затемнення. Але зазвичай вони тривають недовго.
Останнє найповільніше затемнення століття відбулося в 2018 році і тривало 1 годину 43 хвилини.
Наступне затемнення очікується 15 травня 2022 року. Під час нього місяць буде повністю занурений у тінь Землі на 5 годин.
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