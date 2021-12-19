Новий рік в екостилі: 7 порад, як прикрасити будинок без шкоди для довкілля

Декорування – один з головних "ритуалів" підготовки до новорічних свят. Воно створює святковий настрій, атмосферу казки та дива. Проте після завершення свят велика кількість речей потрапляє на сміттєзвалища.

Звичайне пакування може може збиратися у тонни відходів. Зокрема, у Великій Британії за час різдвяних свят у сміттєві баки потрапляє більше 100 тис. тонн використаного пластику.

Чи можливо зробити свій шопінг екологічним та не вносити свою лепту у забруднення планети?

Ми зібрали декілька порад, які дозволять підготуватися до Нового Року відповідально.

Натуральна чи штучна ялинка?

Напередодні свят магазини та торгівельні центри рясніють штучними ялинками на будь-який смак та гаманець. Існують навіть варіанти, зроблені з матеріалів, що піддаються вторинному переробленню.

Утім, з вибором ялинок не все так просто. Президентка Міжнародного молодіжного руху "School Recycling World" Юлія Мархель пояснює:

"Варто мати на увазі, що сам процес виготовлення штучних ялинок супроводжує значні викиди в атмосферу парникових газів, цьому сприяє також використання нафтопродуктів. Речовини, з яких створені штучні ялинки, переважно не розкладаються.

Для того, щоб виправдати покупку штучної, вам доведеться користуватися нею від 12 років. Візьмемо для наочності офіційні дані компанії Carbon Trust. Виробництво 2 мільйонів штучних ялинок продукує 40 кг СО2. 2 мільйони звичайних ялинок – лише 3,5 кг CO2. Відправка на звалище збільшує це число до 16 кг".

Екоактивістка додає, що справжні ялинки виробляють кисень, захищають ґрунт від ерозії.

"Живу ялинку після свята можна здати на перероблення. У пунктах її перетворюють у тріску, яку навесні використовують для збагачення ґрунту. Не варто викидати дерево на звалище, адже сусіднє сміття унеможливлює процес розкладання"

Також пам’ятайте, що новорічну красуню варто купувати лише в ліцензованих продавців, які мають сертифікати, що засвідчують вирощування дерева в спеціальному місці.

Ще одне рішення для найкреативніших – зробити ялинку власноруч з будь-яких підручних матеріалів: шишок, гілок, паперу, цукерок, зерен кави, ниток муліне тощо.

Скажемо "НІ" магазинним прикрасам

Якщо у вас є іграшки, мішура, інші предмети декору, використовуйте їх по-максимуму. Важливо втриматися від купівлі нових. Прикраси також можна зробити самостійно.

У пригоді вам стануть природні матеріали, фантазія та гарний настрій. Зокрема, можна використовувати гілки, шишки, листя, дерев’яні вирізки, горіхи, ягоди. Загалом усе, що знайдете надворі.

Завдяки шишкам можна зробити гірлянду, ялинкові іграшки, декор для новорічного столу (пофарбувати шишки у золотий, срібний або білий колір і покласти поряд із запаленими свічками).

Зібрані опалі гілки дерев та розписані власноруч дерев’яні вирізки перетворіть на гірлянду, ялинкові прикраси або свічник (вирізати одне або декілька заглиблень для свічки й прикрасити конструкцію ягодами та ялиновими гілками).

Комбінуйте матеріали та створюйте оригінальні декоративні вінки, декор для свічок.

Ефектно виглядатимуть сніжинки з прищіпок. Зробити такі дуже просто: склеїти їх між собою і пофарбувати за бажанням.

Обирайте гірлянди з енергозберігальними лампами

Такі гірлянди служитимуть набагато довше, ніж звичайні. Екологічно та економно.

Замініть пластикові квіти на живі

Квіти – не зовсім звичний матеріал для новорічного декору. Проте вони завжди чудово вписуються в інтер’єр. Рослини в горщиках гармонійно виглядатимуть на тумбочці або журнальному столику.

Натуральні тканини – найкращий вибір

Текстильне оформлення – невід’ємна частина новорічного інтер’єру. Обирайте натуральні тканини (наприклад, льон, бавовна).

Вони не мають синтетичних добавок. Завдяки цьому переробляються набагато швидше за синтетичні матеріали, а виглядають не гірше.

Екологічні полотна можна знайти у різних відтінках, з різноманітними вишивками. Тож стануть чудовою прикрасою у кожному домі.

Обирайте багаторазове

Що б ви не купували, завжди думайте: чи можна це використовувати повторно? Наприклад, в банці або коробці можна зберігати продукти харчування, особисті речі тощо.

Якщо річ непридатна до повторного використання, залиште її на прилавку. Так, ви збережете і екологію, і гроші у гаманці.

Останнє можна витратити на більш вартісні матеріальні речі, які служитимуть вам декілька років. Якщо обираєте подарунок, придивіться до "емоцій": абонементи, сертифікати, майстер-класи тощо.

Будьте ековідповідальними!

Новорічний декор в екостилі – це завжди креативно, красиво та бюджетно. Недоцільно витрачати великі кошти на пластикові іграшки та інші атрибути декору з матеріалів, що не піддаються переробці, а потім безжалісно викидати.

Краще рішення – створити ексклюзивні прикраси з підручних матеріалів або купити декор, який завдасть мінімальної шкоди екології та вашому гаманцю.

Будьмо екосвідомими! Збережемо природу разом, адже це наш дім. Веселих свят!

Марія Манько, спеціально для УП.Життя

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