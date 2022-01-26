"Захаращене сміттям та мотлохом": у Києві з сім’ї вилучили дітей, які жили в жахливих умовах. ФОТО

У Києві на Оболоні поліція вилучила з сім’ї трьох дітей віком 2, 3 і 4 роки.
Вони жили у жахливих умовах, які "загрожують життю і здоров'ю", повідомляє поліція Києва.
На матір малюків склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків.
Водночас про батька дітей правоохоронці нічого не повідомили.
|Фото: Поліція Києва/Facebook
До поліції Києва зателефонував чоловік і сказав, що у квартирі на вулиці Тимошенка стався конфлікт і бійка між родичами.
На вказану адресу виїхали патрульні та медики, але замість дорослих побачили дітей.
Трикімнатна квартира була майже до стелі захаращена сміттям та мотлохом, а діти лежали на ліжку.
|Фото: Поліція Києва/Facebook
Батьків у квартирі не було, але там був п’яний чоловік, який назвався їхнім родичем.
Поліціянти викликали ювенальну службу, а та одразу ж відвезла дітей до лікарні.
Наразі працівники соціальної служби вирішують питання, де залишаться діти.
|Фото: Поліція Києва/Facebook
Нагадаємо, на Черкащині жінку засудили за неналежний догляд за дитиною, яка померла.
Однак до батька немовляти жодних санкцій не застосували.
Також у травні 2021 року поліція склала протокол на жінку, яка пішла у справах і залишила сина вдома з батьком.
Вас також може зацікавити:
На Черкащині жінку засудили на 2 роки за неналежний догляд за немовлям, яке померло
У Кривому Розі жінка залишила 9 дітей у міськраді, бо не може їх прогодувати
У Хмельницькому засудили жінку, яка намагалася продати 15-річну дочку в сексуальне рабство
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.