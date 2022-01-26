"Захаращене сміттям та мотлохом": у Києві з сім’ї вилучили дітей, які жили в жахливих умовах. ФОТО

У Києві на Оболоні поліція вилучила з сім’ї трьох дітей віком 2, 3 і 4 роки.

Вони жили у жахливих умовах, які "загрожують життю і здоров'ю", повідомляє поліція Києва.

На матір малюків склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків.

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Водночас про батька дітей правоохоронці нічого не повідомили.

Фото: Поліція Києва/Facebook

До поліції Києва зателефонував чоловік і сказав, що у квартирі на вулиці Тимошенка стався конфлікт і бійка між родичами.

На вказану адресу виїхали патрульні та медики, але замість дорослих побачили дітей.

Трикімнатна квартира була майже до стелі захаращена сміттям та мотлохом, а діти лежали на ліжку.

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Фото: Поліція Києва/Facebook

Батьків у квартирі не було, але там був п’яний чоловік, який назвався їхнім родичем.

Поліціянти викликали ювенальну службу, а та одразу ж відвезла дітей до лікарні.

Наразі працівники соціальної служби вирішують питання, де залишаться діти.

Фото: Поліція Києва/Facebook

Нагадаємо, на Черкащині жінку засудили за неналежний догляд за дитиною, яка померла.

Однак до батька немовляти жодних санкцій не застосували.

Також у травні 2021 року поліція склала протокол на жінку, яка пішла у справах і залишила сина вдома з батьком.

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