Зайці з автоматом, шевроном і в касці: майстриня створює іграшки для допомоги ЗСУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 травня 2022

Сержант Сірий з американським автоматом та рядовий Вухань з "Джавеліном" – м'які іграшки в стилі Тільда, якими захоплюються в мережі. Їх створила житомирянка Ірина Радчук. 

У коментарі для УП.Життя вона розказала про те, як виникла ідея зробити представників Заячих Сил України (ЗСУ) та як майструвала військовим зайцям зброю.

Ірина шиє іграшки в стилі Тільда вже кілька років. Все своє життя вона пропрацювала в школі, тож жартує, що хобі було лише одне – зошити.

Коли вона вийшла на пенсію, почала більше часу приділяти шиттю. Так і з'явились різноманітні зайці. Були й весільні, і в національних костюмах, і навіть пірат, пригадує Ірина.

Ідею створити саме військових вуханів підкинув син майстрині. На реалізацію пішло декілька тижнів. Так з'явились рядовий Вухань та сержант Сірий.

 Зайці-військові. Фото з архіву майстрині

Майстриня продумала для них форму, амуніцію на навіть створила шеврон "Біологічних військ".

"Це ж почалася вакханалія з біологічною зброєю. Тож вийшло жартома, але в тему. Я не думала, що це матиме такий відгук у людей", – ділиться Ірина.

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Вона шиє іграшки по вечорах, коли слухає новини чи дивиться ТВ. 

"Зараз, коли війна треба себе якось підтримувати та рукам роботу давати. 

Я – пенсіонерка, і грошей не вистачає. А хочеться усім допомагати, й тваринкам щось смачне купувати. 

От мені син і каже: мамо, зроби іграшки. Будеш мати й гроші на матеріали, а частину віддаватимеш на ЗСУ, – продовжує майстриня.

Але процес не такий швидкий. На одного вуханя треба близько тижня часу. Щодня Ірина приділяє хобі від 2 до 4 годин. Робота – дуже кропітка. 

 Рядовий Вухань. Фото з архіву майстрині

На кожну іграшку треба окремо пошити одяг, чоботи, змайструвати каску, щоб пролізли вуха, а ще – вишити емблему та підготувати зброю.

"Джавелін той ніде не візьмеш. Тож майструвала з того, що було під рукою, – тубусу та корку від шампанського. А автомат я купила – він був у наборі іграшок-солдатиків. Можна придумати й свій, але буде виглядати кострубато. Але якщо ідею закинути в голову, то вона собі й працює", – пояснює авторка зайців-військових.  

 Сержант Сірий. Фото з архіву майстрині

Ірина зазначає, що має замовлення ще на чотирьох зайців, хоча у коментарях до допису охочих придбати іграшку значно більша.




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