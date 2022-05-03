Героїзм ціною життя: 70-річна жінка з Київщини "наводила" артилерію ЗСУ на окупантів

У Мотижині Київської області 70-річна жінка "наводила" артилерію Збройних сил України на російську техніку.

Вона повідомляла місцерозташування ворожих об'єктів українським бійцям.

Цю історію розповів військовослужбовець на Facebook-сторінці Територіальної оборони ЗСУ.

Пенсіонерка допомогла ЗСУ знищити кілька десятків одиниць ворожої техніки.

На жаль, героїзм жінки коштував їй життя.

Фото ілюстративне: DmyTo/Depositphotos

"У неї була крайня хата села і вона бачила переміщення техніки. Вона пішки виходила до ворогів, рахувала техніку, приходила, по телефону пояснювала своєму сину, що вона бачить.

Були такі випадки, коли вона йшла, збивалася, поверталася назад і перераховувала", – каже боєць.

Пенсіонерка допомагала українським військовим понад 2 тижні.

За цей час вона фіксувала, зокрема, зенітно-ракетні комплекси "Бук" – 2 одиниці цієї техніки знищили.

Також жінка допомогла артилерії знищити радіолокаційну станцію (РЛС), яка глушить зв’язок.

"Але, на жаль, склалась така ситуація, що орки зрозуміли, хто це робив і цю хату зрівняли з землею. Вона (жінка – ред.) загинула.

Коли вони її розбомбили, вони танками переїхали повністю цю хату", – розповідає військовий.

За його словами, інформація літньої мешканки Київщини допомогла військовим.

"Завдяки їй, вони не здвинулись далі, скажемо чесно. Була Ясногородка, куди вони зайшли, їхня розвідка получила по зубах і пішла. Далі села не окуповувались", – додає чоловік.

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