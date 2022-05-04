Самопроголошена бутафорія. Як окупанти розбудовують "ДНР" на захоплених територіях Донеччини

60 кілометрів до Маріуполя, стільки ж від Волновахи до окупованого Донецька.

Бойовики зайняли її в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Там тривали запеклі бої, в результаті яких місто зруйнували на більш як 80%.

Нині тут розбудовують "ДНР". Територія закрита для України.

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І тут досі живуть люди.

Тюльпан на фоні розбомбленої багатоповерхівки в окупованій РФ Волновасі. Квітень 2022. Фото: Вікторія Рощина

На вцілілих адмінбудівлях встановлені прапори самопроголошеної "республіки", валюту переводять в рублі, видають російські автомобільні номери, школи перейшли на програму "ДНР", лікарні працюють під прапорами окупантів, мешканців готують до зміни паспортів на "республіканські".

"Фільтрація", "Фенікс", комендатура та гуманітарка – вже звичні й найбільш вживані для місцевих слова.

Замість поліції та ДСНС тут працюють "Полиция ДНР" та "МЧС". На території запустили роботу "Центральный республиканский банк" та "министерство юстиции".

До кінця травня бойовики планують "вирішити питання з біженцями", а тому окупованою територією Донеччини майже щодня курсують автобуси на Донецьк та Ростов.

Прорватися на підконтрольну Україні територію вдається одиницям. В регіоні запроваджують пропускну систему, що ще більше віддаляє від нас українців, які там лишаються.

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Я поїхала у Волноваху та наближені населені пункти, щоб побачити, чим живуть люди на захопленій окупантами території і як останні розбудовують там самопроголошену "республіку". Бутафорну.

На місцевій стелі "Я Волноваха" домалювали прапор самопроголошеної "республіки"

Зруйноване місто

60 кілометрів від Маріуполя, стільки ж від Волновахи до окупованого Донецька.

"Ахмат сила", "Донбасс никто не ставил на колени" – такі написи зустрічаю на російських блокпостах дорогою. Окрім цього – прапори Росії та "ДНР", колони російської техніки, воронки й снаряди.

Розбомблений будинок у Волновасі

Наразі місто не впізнати, воно все в руїнах. Окрім цього – відсутність води, світла та газу, проблеми з медикаментами і продуктами. Люди приходять до своїх зруйнованих будинків в надії віднайти там хоч щось.

Розбомблений будинок у Волновасі

Руїни будинку у Волновасі

Люди приходять до своїх зруйнованих будинків в надії віднайти там хоч щось

"Російські МЧСники сказали, що будинок будуть зносити. Він не підлягає відновленню. От приїхали зібрати речі. Які ще не покрали", – каже мені місцевий мешканець з Волновахи.

Поряд бачу, як молода дівчина з донькою розгрібає в завалах стоси паперів, ще далі – працівники місцевої райадміністрації шукають свої речі біля розбомбленої будівлі.

"Ми тоді всі були у підвалах і навіть не уявляли, що з нашим робочим місцем відбулось таке. Сталось це приблизно на початку березня", – розповідають працівники, коментуючи завали.

Зруйнована будівля районної адміністрації у Волновасі

Трохи далі чоловік з жінкою несуть драбину, щоб встановити плівку на вікна квартири. Багатоповерхівка частково згоріла, їхнє житло залишилось без вікон.

"Ми написали заяву щодо відновлення. Але не знаємо коли до цього дійде. Поки намагаємось ремонтувати своїми силами", – розповідає чоловік та проводить поверхом обгорілої будівлі.

Мешканці зруйнованих будинків у Волновасі пишуть заяви до влади окупантів щодо відновлення житла. Поки очікують рішення - ремонтують будинки своїми силами

Зруйнований обстрілами будинок у Волновасі

Видається, що люди тікали у підвали, лишаючи все.

Тікаючи від обстрілів у Волновасі, люди лишали майже всі свої речі

"Але дуже багато мародерів було, пограбували домівки", – розповідають мешканці.

Люди повертаються, щоб віднайти хоч щось

Грабували і магазини, які також розбомблені вщент.

Зруйнований магазин АТБ у Волновасі

Від обстрілів не встояла і церква.

Церква у Волновасі також зруйнована

Обстріляні дитячі садочки та школи.

Зруйнований обстрілами дитячий садочок у Волновасі

"Дуже багато загиблих. Багато трупів лежали більше тижня, їх ніхто не прибирав", – із жахом пригадують місцеві.

"Коли горів приватний сектор – багато людей вибігали, щоб подивитися, і теж потрапляли під обстріли", – додають жителі.

Деякі багатоповерхівки фактично просвічуються через значні руйнування.

Зруйнований будинок у Волновасі

Від деяких приватних будинків лишився лише фундамент.

Зруйнований обстрілами приватний будинок у Волновасі

"Я ховалася між дверима кімнат, коли були обстріли, оскільки в підвалі могло просто засипати", – розповідає мені місцева мешканка Світлана (ім'я змінено).

Її будинок частково зруйнований, вона також звернулась до самопроголошеної "прокуратури" із заявою про відновлення житла, втім, як скоро на нього відреагують – невідомо.

"Чекаю. Не знаю вже на що сподіватися. Поки трошки ремонтую своїми силами", – розповідає жінка.

Мешканка Волновахи дивиться на свій зруйнований будинок

"Нас ніхто не питав"

"А нас ніхто не питав, чи ми хочемо в це "ДНР". Їм просто треба територія, а ми як вівці в додаток", – каже мені місцева мешканка Волновахи, наголошуючи на тому, що ні про який референдум не йде мова.

"Вони вже все вирішили за нас", – додає жінка.

Зруйновпний автовокзал у Волновасі

Вона вже другий місяць живе у сусідки, оскільки її будинок пошкоджений обстрілами. Живе без газу, води та світла. Дійти за російською гуманітарною не в силах через вік, рятують продукти, які передали рідні через волонтерів.

Зруйнований будинок у Волновасі

"8-9 березня сюди вже зайшли "ДНРівці". Ще їхні солдати нас вітали зі святом, а ми казали "Дякуємо. Ви нас вже привітали…", – розповідає мешканка.

Саме в ті дні українські військові покинули місто після тривалих боїв. Територія залишилась під контролем "ДНРівців", які обіцяли жителям – "більше стріляти не будуть".

"Усе тут таке штучне, бутафорне, несправжнє", – додають інші мешканці окупованої Донеччини.

Прапор терористичної "ДНР" на фоні залізничної станції окупованої Волновахи

Залізнична колія у Волновасі

Волноваха для окупантів справді важлива, адже це залізничний вузол до Маріуполя та Запоріжжя. Самі ж бойовики називали захоплення міста "кроком до взяття Маріуполя".

Дорогами Волновахи вдень і вночі пересувається техніка окупантів, працюють безпілотники

"Знаєте, в мене чоловік був з Росії, ми все життя з ним прожили в Україні й нікого не просили нас рятувати", – каже Світлана.

"Були проблеми і питання до української влади, зокрема – щодо високих цін за комуналку, але ми в силі були справитися самі", – розмірковують мешканці. - Як-то кажуть – батьків не обирають. Але чим зараз стало краще, якщо все розбомбили?"

Автомобілі окупантів біля будівлі адміністрації окупованого смт Нікольське на Донеччині

Серед місцевих чимало і проросійськи налаштованих громадян. Вони ходять у футболках із російським триколором, написами "СРСР", "Донецьк". Частина з них намагається виїхати в РФ, Крим чи самопроголошену "ДНР".

Автобуси направляють людей до Ростова та Донецька з окупованого селища Нікольське

"Коли почались потужні обстріли в Маріуполі, то вони кричали – "Росія все відновить, як прийде",- розповідають місцеві Донеччини про прихильників Росії.

Але і серед них є ті, хто проти "ДНР": "Якщо вже на те пішло – то краще б була Росія, а не це невизнане "ДНР". Це ж несправжня держава"

На окупованих територіях Донеччини працює "поліція ДНР" та МЧС

В наближених до Волновахи смт та селищах створені приймальні лідера "ДНР" Дениса Пушиліна. Він особисто відвідував захоплену Волноваху, встановлюючи табличку пам'яті "кадирівцю" Володимиру Жозі. Той загинув у боях за місто.

Оголошення на приймальні лідера донецьких бойовиків Дениса Пушиліна / Школа у Волновасі, вивісили табличку загиблому кадирівцю

Рублі, "фільтрація", "Фенікс"

Газ у Волновасі частково почали відновлювати. Води та світла немає. Питну воду мешканці добувають в колодязях. Магазини майже не працюють, продукти та речі можна придбати на ринку з рук.

Мешканці Волновахи купують товари з рук в руки на місцевому ринку

Оголошення від "ДНР" на місцевій аптеці у Волновасі

"Жили, прагнули до цивілізації, а тепер нас повернули на 50 років назад. Всі згадали що таке лампи, сухий спирт, свічки…", – кажуть місцеві мешканці Донеччини.

На будівлі адміністрації Волновахи окупанти встановили свої таблички та прапори Росії і "ДНР"

Мешканці Волновахи стоять в черзі за гуманітарною допомогою та сімкартками "Фенікс"

Російські окупанти видають мешканцям гуманітарку, газети від "ДНР", хліб.

На території області повністю заглушений український зв'язок, працюють лише "ДНР-івські" сім-картки "Фенікс".

Їх самопроголошена "влада" надає місцевим мешканцям під запис, відбираючи копії документів.

Проросійські плакати на будівлі адміністрації у Волновасі

До кінця травня тут ще будуть приймати гривні, після – лише рублі, які вже введені в обіг.

В смт Нікольське та Мангуші відкрили офіси "Центрального республіканського банку", які працюють в "ДНР"

Окрім цього, щоб виїхати за територію Донецької області або пересуватися нею, кожен має пройти "фільтрацію" – фотофіксацію зі зняттям відбитків пальців та внесення у базу.

Оголошення окупантів на місцевій будівлі соцзахисту в окупованому смт Нікольське

Також місцева комендатура нещодавно запровадила обов'язкові пропуски для виїзду та в'їзду на територію окупованих територій.

"В цьому пропуску вказують дані водія, номер авто і навіть прізвища усіх пасажирів. Він видається на кілька днів з чітко прописати маршрутом – Мангуш, Бердянськ, Мангуш, наприклад. І якщо ти захочеш дорогою ще заїхати в Мелітополь, то тебе вже не пропустять", – розповідають мені місцеві.

Напис "Донбасс на связи" в окупованій Волновасі

"Російські стандарти"

З 11 квітня на окупованій частині Донеччини відновили навчальний процес школи. Втім – за зміненою під "російські стандарти" програмою.

В окупованій Волновасі відновили навчання. Втім, програму перевели на "російські стандарти" - без української мови та історії України

"Навчання ведеться російською, документи будуть видавати російські", – розповідає мені директорка місцевої школи Волновахи. Саме їй прокуратура Донецької області оголосила підозру за співпрацю з бойовиками.

Якщо в учнів збереглися табелі з оцінками – вони зарахуються, якщо ні – для них проведуть оцінювання.

Процес триває лише в одній школі, оскільки інші потребують відновлення після обстрілів. В одному класі до 50 учнів.

"Не всі ходять. Чимало батьків бояться відпускати дітей", – розповідають мені батьки учнів молодших класів.

"В нас тепер все російською, трохи незвично", – розповідають мені діти та додають, що історії України, української мови тепер у програмі немає, натомість з'явилися "родной язык" та "история страны".

Оголошення у школі Волновахи

Окупанти завезли російські підручники, але поки їх не видавали. Окрім цього, навчання перевели на 5-ти бальну систему.

Школа у Волновасі в якій наразі відновили навчання також була обстріляна

На питання, чи експлуатують російські військові дітей в своїй пропаганді, батьки кажуть, що час від часу їх знімають проросійські канали.

"Під час відкриття були їхні камери і зараз під час випуску мають бути. Про парад до 9 травня поки не чули, а не виключено, що будуть задіювати старшокласників", – розповідають батьки.

Зруйнована будівля лікарні у Волновасі. Лікарі працюють в іншому корпусі. Там встановили прапор "ДНР"

Лікарня у Волновасі, попри значні руйнування, працює. На будівлі встановлений прапор ДНР.

"Лікарі працюють, але це певні консультації надають. Якщо якесь лікування серйозне, то везуть в Докучаєвськ чи Донецьк", – розповідають мені місцеві мешканці.

Дороговказ у Волновасі. Звідси до окупованого Донецька трохи більше 60 кілометрів

Замість поліції в окупованих населених пунктах працює "Полиця ДНР", а замість ДСНС – російські рятувальники. Хоча працівників в українській формі також можна зустріти.

Російські МЧСники у Волновасі розміновують будинки

Для місцевих мешканців роботи фактично немає. Здебільшого лише для чоловіків – розбирати завали та відновлювати будівлі.

Оголошення щодо отримання роботи в окупованій Волновасі. Також окупанти створили "Волонтерську роту" - молодіжна організація, яка патрулює вулиці

В окупованому Нікольському, що поблизу Маріуполя, створена так звана "Волонтерська рота" – самооборона, яка патрулює вулиці і допомагає правоохоронцям та російським волонтерам.

Вони мають відповідну форму червоного, синього та чорного кольорів.

Також окупанти встановили свої відділення "соцзахисту" та "міністерства юстиції". Найголовнішими базами є будівлі комендатури. Місцеві називають їх "білим домом".

В окупованому смт Нікольське окупанти створили офіс "міністерства юстиції ДНР"

"Руйнувати швидше ніж відновлювати"

На окупованій території Донеччини не мовлять українські ЗМІ, лише проросійські

Настрої у мешканців окупованих територій Донеччини різняться, але більшість із тих з ким вдалось поспілкуватися, говорить про відчуття зневіри та апатії.

"Не очікували ніколи такого. І образа є на нашу українську владу також є через те, що не змогли домовитися… вони там сидять у бункерах, а ми відповідаємо…", – кажуть мешканці, що лишаються в окупації.

Понівечений прапор України біля розбомбленої школи у Волновасі

"Ми маємо багато питань до місцевої влади. Коли тут все обстрілювали – вони записували відео у повній тиші. Цікаво – де?", – додають місцеві.

Окупанти зупиняють і перевіряють автомобілі, що рухаються вулицями Маріуполя

"Взагалі повна апатія. Не розумію що буде далі з нами, що буде з нашими дітьми", – каже місцева мешканка з Волновахи.

Пам'ятник Леніну в окупованому смт Нікольське

"Є і на наших образа, і на Росію. Це не наша війна. Це війна Америки та Росії. Але страждаємо ми", – скаржаться деякі місцеві.

Зруйнований будинок у Волновасі

Чи вірять вони у звільнення територій від окупантів? Сказати важко. Оскільки, по-перше – в регіоні чимало проросійських громадян, по-друге – зараз думки багатьох лише про одне – як вижити.

Але от в що точно немає віри – так це у швидке відновлення населених пунктів у яких точились бої.

Прапор Росії на пам'ятнику у Волновасі

"Це руйнувати швидко. А скільки будуть відновлювати всі ці розбомблені міста – невідомо", – кажуть місцеві.

Вікторія Рощина, спеціально для УП. Життя

Усі фото: Вікторія Рощина