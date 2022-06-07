Балансують між тривогою та надією: які емоції відчувають українці під час війни. Опитування

Українці центральних та західних регіонів країни відчувають одночасно надію та тривогу, коли думають про майбутнє своє і Батьківщини.

Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи".

Надію у думках про своє майбутнє відчувають 51% респондентів і 61% – у думках про майбутнє України.

Тривога характерна майже для 50% у роздумах стосовно власного майбутнього, але менше стосовно України – 46,5%.

Українці центральних та західних регіонів країни відчувають одночасно надію та тривогу

Серед позитивних емоцій респонденти часто відчувають також оптимізм та упевненість, а серед негативних – розгубленість та страх.

Чоловіки, молодші респонденти, а також люди з вищим рівнем освіти демонструють більш оптимістичні настрої.

Натомість жінки, старші люди, та респонденти з нижчим рівнем освіти дещо більш тривожні та песимістичні.

"Загалом респонденти трохи більш впевнені у своїх емоціях стосовно держави, аніж свого майбутнього, що радше нетипово для соціальних досліджень", – кажуть соціологи.

Якщо говорити про переважні емоції за весь період війни, то у більшості респондентів превалює тривога (40,5%).

У 22% опитаних переважає надія, а у 17% – страх.

Абсолютна більшість респондентів відчуває тривогу за своє майбутнє. Постійна тривога огортає 37% опитаних, ще 51% – трохи хвилюються.

13,5% респондентів зазначили, що майже постійно відчувають сум, ще 32% відчувають його доволі часто.

Лише 4,5% респондентів почуваються в повній безпеці, хоча опитування відбувалось лише в умовно безпечних регіонах.

37,5% скоріше відчувають себе у безпеці і така сама кількість – скоріше ні, а 13% взагалі не почуваються в безпеці.

Також чимало опитаних відчувають гнів. 46% респондентів скоріше відчували гнів станом на момент опитування і приблизно стільки ж – скоріше ні. Решта вагаються з відповіддю.

Водночас емоція безвиході властива значно меншій кількості людей. Скоріше безвихідь відчувають 24% респондентів, скоріше не відчувають – 67,5% респондентів.

Опитування було проведене методом face-to-face впродовж 7-15 травня 2022 р.

Загалом було опитано 1000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення Заходу (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області) та Центру (Вінницька, Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська області) України.

Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 3,1%.