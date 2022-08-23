В Україні посилили відповідальність вихователів за відмову евакуювати прийомних дітей

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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23 серпня 2022

В Україні посилили відповідальність сімей, патронатних вихователів та дитбудинків за безпеку дітей під час обов'язкової евакуації, зокрема з Донеччини.

Кабінет міністрів підтримав відповідну ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідну постанову МінТОТ підготувало після засідання Координаційного штабу щодо обов’язкової евакуації населення Донецької області. Його очолює глава Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Якщо сім'ї, патронатні вихователі або дитячі будинки, які опікуються прийомними дітьми-сиротами чи позбавленими батьківського піклування, наражатимуть на небезпеку своїх вихованців, відмовляючись від обов'язкової евакуації, то вони можуть втратити право на опіку.  

 Фото: halfpoint/Depositphotos

У такому разі держава доручить дітей відповідальнішим вихователям вже у безпечних регіонах, куди їх евакуюють.

В уряді пояснили, що заклади та вихователів, які нехтують безпекою дітей, визначатиме Нацсоцслужба. Зокрема, на підставі інформації від місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування про наявність у районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей.

Нагадаємо, уряд в умовах війни запровадив обов’язкову евакуацію людей з неокупованих районів Донецької області. Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук додала, що у разі відмови, громадяни повинні будуть підписати відповідний бланк.

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За її словами, у Донецькій області станом на 30 липня перебувало 52 тисячі дітей, яких потрібно евакуювати, щоб не наразити їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла та світла. 

Обов'язкова евакуація з Донеччини нині триває. З 2 серпня, коли вона розпочалася, до безпечних регіонів вже виїхало близько 10 тис. мирних громадян.




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