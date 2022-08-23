В Україні посилили відповідальність вихователів за відмову евакуювати прийомних дітей

В Україні посилили відповідальність сімей, патронатних вихователів та дитбудинків за безпеку дітей під час обов'язкової евакуації, зокрема з Донеччини.

Кабінет міністрів підтримав відповідну ініціативу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідну постанову МінТОТ підготувало після засідання Координаційного штабу щодо обов’язкової евакуації населення Донецької області. Його очолює глава Мінреінтеграції Ірина Верещук.

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Якщо сім'ї, патронатні вихователі або дитячі будинки, які опікуються прийомними дітьми-сиротами чи позбавленими батьківського піклування, наражатимуть на небезпеку своїх вихованців, відмовляючись від обов'язкової евакуації, то вони можуть втратити право на опіку.

У такому разі держава доручить дітей відповідальнішим вихователям вже у безпечних регіонах, куди їх евакуюють.

В уряді пояснили, що заклади та вихователів, які нехтують безпекою дітей, визначатиме Нацсоцслужба. Зокрема, на підставі інформації від місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування про наявність у районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей.

Нагадаємо, уряд в умовах війни запровадив обов’язкову евакуацію людей з неокупованих районів Донецької області. Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук додала, що у разі відмови, громадяни повинні будуть підписати відповідний бланк.

За її словами, у Донецькій області станом на 30 липня перебувало 52 тисячі дітей, яких потрібно евакуювати, щоб не наразити їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла та світла.

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Обов'язкова евакуація з Донеччини нині триває. З 2 серпня, коли вона розпочалася, до безпечних регіонів вже виїхало близько 10 тис. мирних громадян.