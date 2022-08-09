За 15 хвилин навколо світу і з доставкою додому

Ми і не помітили, як IT-рішення проникли у виробництво, приготування та доставку їжі. Фудтех зараз – один з найперспективніших ринків у світі, він зростає на 30% щорічно. І найбільш стрімко у ньому розвиваються сервіси доставки продуктів із онайл-супермаркетів.

Умови, за яких компанії працюють ринку фудтех, стають дедалі жорсткішими, технології – досконалішими, конкуренція – агресивнішою.

В останньому аналітичному звіті агенція Bloomberg вже відкрито називає конкуренцію на цьому ринку "війною за клієнта".

В Україні наразі ринок фудтех у сучасному вигляді – це, фактично, одна компанія, Cooker. Вона задає напрямок розвитку галузі, вона першою застосовує передові ідеї світового foodtech. І ці ідеї справді вражають – адже Cooker першим в Україні запровадив вже досить популярну у всьому світі бізнес-модель доставки продуктів будь-яку точку міста всього за 15 хвилин.

США. Ціна партнерства

Ситуацію з лідерами фудтех у США найкраще демонструє Нью-Йорк. З початку пандемії і карантинних обмежень там розпочався стрімкий розвиток галузі доставки харчів. І з’явилися нові гравці, які наробили галасу. Так, компанія Door Dash із публічним дебютом у 2020-му показала один з найбільших IPO зі старту. Поки Uber розвивав свій застосунок Eats, поглинаючи й об’єднуючись з дрібними конкурентами, Door Dash заручився підтримкою CVS зі їх мережею складів. Вже у червні 2020 року число компанія утримувала 56% ринку. 23% – за Uber Eats, третіми йшли GrubHub зі своїми партнерами Seamless і Eat24 і часткою у 16%.

Швидкість доставки й розгалуженість складів зробили свою справу. Нині капіталізація DoorDash становить $1 млрд, у них 20 млн постійних користувачів, а мережа охоплює 240 тисяч ресторанів у 4 тисячах міст Сполучених Штатів.

Для порівняння, тоді ж, у 2020 році у Києві запрацював онлайн-супермаркет Cooker. Мережа складів на початку складала 12 дарксторів, незабаром – вже 25, і продовжує зростати й досі. А час доставки скоротився з гарантованих 30 до 15 хвилин. Модель Door Dash – не унікальна. Це логіка, винахідливість і увага до потреб споживачів. Як довів Cooker, вона ідеально працює і в Києві.

Німеччина. Курка, яйко, млєко

В переліку продуктів, які обов’язково треба скуштувати у Берліні, перша десятка – це м’ясні страви. Свіжість м’яса, якість страв, швидкість доставки тут відіграють велику роль. Німецька "футдех машина", як і футбольна збірна, працює бездоганно. При цьому одним з головних трендів залишається екологічність. Яким би німецьким містом ви не гуляли, неодмінно зустрічатимете кур’єрів на велосипедах – в помаранчевих куртках Lieferando або в блакитних Wolt.

Окремо в цьому переліку стоїть HelloFresh. Це типово німецький продукт, який стартував у 2011 році, взявши за основу модель доставки готових сніданків та напівфабрикатів. Зараз HelloFresh доставляє інгредієнти для приготування страв, а також рецепти, за якими ці страви можна приготувати впродовж 30-40 хвилин.

Велика Британія. Вівсянка, сер

Туманний Альбіон завжди здавався організованішим за інших. Традиції, джентельмени, "five o'clock". Це жодним чином не стосується ринку food delivery, у якому все вирішують швидкість, здатність оригінально мислити, маніакальна увага до якості продуктів. Додайте до цього певну ізольованість через Брекзіт і хаос через пандемію, яка поховала звичну інфраструктуру і канали продажів. Рітейлери фудмаркету забули про стриманість і заходилися шукати нові способи заробітку.

У 2020-му вистрілила данська компанія Just Eats. Стартувавши 10 років тому в Індії, вона доволі кволо розвивалася в Азії, Європі, Океанії, Американському регіоні. Але найбільшу користь їй принесли Об’єднане Королівство та пандемія коронавірусу. Всі напрацювання, що чекали свого часу, виявилися потрібними, коли англійців позбавили традиційних візитів до ресторанів і кафе. В партнерстві з McDonald's, Just Eats змогла нарешті припинити монополію Uber Eats на ринку. Мета компанії – "створити найбільшу у світі харчову комьюніті".

Інший приклад вдалого маркетингового рішення – служба доставки продуктів Gorillas. Вони одразу зробили акцент на швидкість. Рекламна кампанія під гаслом "Швидше, ніж ти" обіцяла рекордні 10 хвилин між замовленням і доставкою. Спрацювало. Хоча на п’яти наступали Weezy, Getir, Dija, Zapp і Fancy. Загалом, британська пунктуальність вкупі з іншими знахідками, спрацювали настільки вдало, що замість очікуваних 30%, британський ринок доставки їжі за 2020 рік виріс на 128%.

Україна. Багатовекторність

Український ринок так би й животів у тіні, якби на тлі мережевих агрегаторів Glovo, Uber і Bolt, що беруть 40% комісії, нівелюючи переваги доставки, не з’явився Cooker. Появу нових гравців, які перезапустять food delivery, експерти чекали ще минулого року.

Онлайн-супермаркет Cooker взяв за основу найкращі напрацювання з різних країн. Клаудстори і даркстори, які свого часу запустив Tesco, швидкість Gorillas, розбудова "комьюніті клієнтів" Just Eats, фанатична увага до якості й свіжості HelloFresh, а також власні секрети й напрацювання.

На самому початку асортимент Cooker складався з тисячі позицій. Зараз товарів на електронних полицях вже понад 2500. В 2021 році керівництво Cooker прогнозує зростання власних активів у шість разів.

Cooker став першовідкривачем ринку, а хто першим прийшов – той збирає вершки. Те, як компанія розвиватиметься далі, безпосередньо впливатиме на конкурентів, ринок фудтех у регіоні і зрештою на те, як ми харчуємось. Наїдатися до нестями і шкодити організмові, аби продукти не псувалися у холодильнику, чи почати замовляти свіженьке до столу? Питання риторичне. Адже майбутнє харчування – вже тут.