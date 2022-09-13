Як руйнування нафтобаз і ракетні обстріли РФ вплинули на забруднення повітря? Відповідає Міндовкілля

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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13 вересня 2022

В Україні за час повномасштабної війни внаслідок руйнування окупантами нафтобаз зафіксували 499 тисяч тонн викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в інтерв'ю для "Української правди. Життя".

На противагу озвученій цифрі глава відомства зазначив, що "АрселорМіттал" у Кривому Розі – найбільше підприємство-забруднювач України – за рік викидало 220 тисяч тонн забруднюючих речовин. При цьому в останньому випадку викиди були дозованими.

"Зараз же ми маємо концентрований викид протягом короткого терміну часу, який точно перемістився у бік Європи або Росії.

Росіяни просто не розуміють, що довкілля не має кордонів – це вплив на весь цивілізований світ, і ці викиди точно нікуди не дінуться. Сьогодні світ бореться зі зміною клімату, зі зменшенням забруднення, а їхні війська роблять все те, щоб незворотні процеси сталися якомога швидше", – наголошує міністр.

 Фото: klos_mv/Depositphotos

За даними Міндовкілля, на сьогодні потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин під час війни з усіх можливих джерел, сягає 46 мільйонів тонн. У попередні роки ця цифра була у десятки разів меншою: у 2019 – близько 2,4 млн тонн, а у 2021 – 2,25 млн тонн забруднюючих речовин.

За словами очільника відомства, лише за перший місяць повномасштабної війни Росія випустила по Україні у 25 разів більше ракет, ніж за всі роки війни в Сирії. І хоча вплив ракет і розрив снарядів "ніщо у порівнянні з тим, скільки забруднюючих речовин викидається в атмосферне повітря внаслідок знищення нафтобаз", довкілля України уже понад пів року потерпає від сукупних наслідків. 

Руслан Стрілець також розповів, як величезні обсяги викидів забруднюючих речовин відобразиться на навколишньому середовищі:

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"Опадами у вигляді кислотних дощів, змінами екосистем, і це точно буде прискорювати зміни клімату. Уже зараз в Європі спостерігаються аномальні спека та зливи. А ця вода не залишається у річках, озерах. Вона випаровується, а потім величезною зливою знову опускається, змивається і не залишається в ґрунті.

Ці процеси призводять до зневоднення територій, які багато років використовувалися для комфортного життя, сільського господарства тощо".

При цьому страждає не лише довкілля нашої країни. Глава Міндовкілля наголошує, що це "питання часу, коли хмари викидів від згорілих нафтопродуктів перемістяться на територію іншої країни і випадуть там кислотним дощем".




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