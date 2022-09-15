Надія, оптимізм та тривога: які емоції відчувають українці під час війни – опитування

Яна Осадча журналіст
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15 вересня 2022

Під час війни більшість українців дивляться у своє майбутнє та майбутнє України з надією.

Саме ця емоція, а також оптимізм та тривога є трьома ключовими емоціями українців, свідчать дані опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив і центром Розумкова.

Однак, думаючи про своє власне майбутнє, українці трохи частіше відчувають розгубленість (19%), ніж коли думають про майбутнє України (9%).

Жінки частіше за чоловіків повідомляли про такі емоції та почуття як:

  • розгубленість (+7%);
  • надія (+7%);
  • тривога (+10%);
  • страх (+7%).

Вони рідше за чоловіків відчували оптимізм (-7%) та впевненість (-6%).

 Під час війни більшість українців дивляться у своє майбутнє та майбутнє України з надією

Українці, які живуть за межею бідності, більш песимістичні у поглядах на власне майбутнє, ніж матеріально забезпечені.

Вони на 12% частіше відчувають безвихідь, на 11% – розгубленість, на 22% – тривогу, на 9% – страх і на 26% рідше – оптимізм.

Однак і бідні, і багаті про майбутнє України думають з надією. Серед українців, які живуть за межею бідності, на 10% частіше зустрічається почуття надії на майбутнє України, ніж серед заможних верств суспільства.

Молоді люди (18-29 років) більш оптимістично та впевнено дивляться на майбутнє України, ніж старші 60 років.

Соціологи також порівняли цьогорічні дані з результатами опитування у 2021 році.

"Українці значно частіше почали відчувати оптимізм, упевненість та надію, коли думають про майбутнє України. Відчуття тривоги та страху зберіглося майже на минулорічному рівні", – кажуть вони.

За весь час проведення опитувань найбільше українці відчували тривогу і страх у 2015 році: 39% і 15% відповідно.

"Порівняно з показниками у 2015 році, сьогодні українці на 8% рідше відчувають тривогу, думаючи про майбутнє держави і так само часто, як у 2015 році, страх", – зазначають соціологи.

Опитування проводилося у 112 населених пунктах. Опитано 2024 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо, згідно з тим же опитуванням, українці беззаперечно довіряють ЗСУ, а найменше чиновникам, суддям і політичним партіям.

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