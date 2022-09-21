Як доглядати за новонародженим в умовах війни

Що робити, якщо ви стали батьками під час війни і немає умов для повноцінного догляду за дитиною?

Як поводити себе з немовлям у бомбосховищі чи підвалі, у коментарі Центру стратегічних комунікацій розповідає консультантка з грудного вигодовування та природного материнства Світлана Мартинова.

Емоційний стан мами важливий

Насамперед мама має потурбуватись про себе. Діти до 7 років перебувають у біополі матері й тому навіть на відстані відчувають її емоції.

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"Новонароджені відчувають війну, якщо стресує мама. Дитина, особливо в перші півтора місяця свого життя, перебуває в тісному контакті: вона чує запах близької людини, голос. Будь-які зміни будуть помітні одразу. Тому в першу чергу жінка має потурбуватись про себе, про свої зручності. Якщо вона буде спокійна, то спокійною буде й дитина", – пояснює Мартинова.

Мама має потурбуватись про те, щоб їй було не холодно, щоб вона не була голодна, мала теплий чай у термосі.

Як замінити маму і що має бути у тривожній валізці

Якщо в бомбосховищі немає мами, то на себе її функцію має взяти інший дорослий.

"Дуже добре, якщо це буде одна особа, оскільки діти мають відчувати поруч одну й ту саму людину. Якщо ж маля постійно передають з рук у руки, то це для нього вже стресова ситуація", – говорить консультантка.

Тривожна валіза для дитини має містити:

підгузки;

пелюшки;

вологі серветки;

змінний одяг.

Як забезпечити належний догляд дитині у бомбосховищі

Діти, особливо перших місяців життя, не потребують купання.

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У них ще не працюють потові залози, вони не брудняться, оскільки постійно на ручках. З гігієни їм достатньо протирання складок та витирання після туалету. Для цього достатньо невеликої порції води або вологої серветки.

Якщо немає підгузків, їх можна зробити з пелюшок або одягу.

Що робити, щоб у мами зберігалось молоко

Для того, щоб у мами було молоко, треба постійно або якомога частіше прикладати дитину до грудей.

Цей процес працює на засадах "попит – пропозиція". Чим більше дитина знаходиться біля грудей, тим краще працює гормональна система мами.

Що робити, аби дитина спала у бомбосховищі

Потрібно розуміти, як побудовані принципи ритмів сну та бадьорості.

"Нервова система в дитини не зріла, тому мама має потурбуватись про те, щоб малеча вчасно пішла в сон. До того, як немовля заснуло, дати груди, і після того, як прокинулось, знову прикласти, щоб сформувати базову довіру до світу. Кожен ритм сна та бадьорості починається та закінчується з грудьми у роті", – пояснює Світлана Мартинова.