У 2014 році Після окупації Криму та початку війни на Донбасі в Україні постало питання перенесення дати відзначення захисників. 23 лютого, яке на додачу історично є "днем Червоної армії", ніяк не було пов’язане з української історією та традиціями. Тому у 2014 році в Україні запровадили День Захисника України саме на 14 жовтня через асоціації з козацтвом та УПА. У 2021 році свято перейменували на "День захисників і захисниць України". У 2019 році Після окупації Криму та початку війни на Донбасі в Україні постало питання перенесення дати відзначення захисників. 23 лютого, яке на додачу історично є "днем Червоної армії", ніяк не було пов’язане з української історією та традиціями. Тому у 2014 році в Україні запровадили День Захисника України саме на 14 жовтня через асоціації з козацтвом та УПА. У 2021 році свято перейменували на "День захисників і захисниць України". У 2021 році Після окупації Криму та початку війни на Донбасі в Україні постало питання перенесення дати відзначення захисників. 23 лютого, яке на додачу історично є "днем Червоної армії", ніяк не було пов’язане з української історією та традиціями. Тому у 2014 році в Україні запровадили День Захисника України саме на 14 жовтня через асоціації з козацтвом та УПА. У 2021 році свято перейменували на "День захисників і захисниць України".