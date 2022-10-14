14 жовтня для України – особливий день в умовах повномасштабної війни.
Українські захисники і захисниці, які боронять незалежність України на полі бою, стали справжнім символом духу народу, прикладом незламності та героїзму.
Ця дата також має глибоке історичне значення, адже це одночасно і День козацтва, історія якого надихає українців звитяжністю та нагадує про багаті військові традиції нашого народу.
"Українська правда.Життя" пропонує вам пройти тест та пригадати історію українського козацтва та його зв'язок зі святом українських захисників.
Чому День українського козацтва відзначають 14 жовтня?
Яку назву за легендою отримала перша Січ?
Чи було на Січі кріпацтво?
Хто з гетьманів здійснив успішний похід на Москву?
За що Московський патріархат наклав анафему на гетьмана Івана Мазепу, яка діє до сьогодні?
Хто з російських правителів зруйнував останню Запорізьку Січ та ліквідував гетьманський устрій?
Яка доля спіткала останнього кошового отамана Січі Петра Калнишевського?
Яку відому українську військову структуру заснували 14 жовтня на День козацтва?
В якому році День захисника України почали відзначати саме 14 жовтня