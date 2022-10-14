Тест

Що ви знаєте по козацтво та як воно пов’язане з 14 жовтня? ТЕСТ

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14 жовтня 2022

14 жовтня для України – особливий день в умовах повномасштабної війни.

Українські захисники і захисниці, які боронять незалежність України на полі бою, стали справжнім символом духу народу, прикладом незламності та героїзму.

Ця дата також має глибоке історичне значення, адже це одночасно і День козацтва, історія якого надихає українців звитяжністю та нагадує про багаті військові традиції нашого народу.

"Українська правда.Життя" пропонує вам пройти тест та пригадати історію українського козацтва та його зв'язок зі святом українських захисників.

1/14

Чому День українського козацтва відзначають 14 жовтня?

2/14

Від своєї появи українські козаки поділялись на реєстрових і січових. Чим вони відрізнялись?

3/14

Яку назву за легендою отримала перша Січ?

4/14

Хто з гетьманів у знаменитій козацькій пісні "проміняв жінку на тютюн та люльку"?

5/14

Чи було на Січі кріпацтво?

6/14

Хто з гетьманів здійснив успішний похід на Москву?

7/14

Яка посада традиційно вважалась другою після гетьмана у Війську Запорізькому?

8/14

Де здобув свою першу перемогу над польським військом Богдан Хмельницький?

9/14

Хто з гетьманів здобув перемогу над московським військом під Конотопом у 1659 році?

10/14

За що Московський патріархат наклав анафему на гетьмана Івана Мазепу, яка діє до сьогодні?

11/14

Хто з російських правителів зруйнував останню Запорізьку Січ та ліквідував гетьманський устрій?

12/14

Яка доля спіткала останнього кошового отамана Січі Петра Калнишевського?

13/14

Яку відому українську військову структуру заснували 14 жовтня на День козацтва?

14/14

В якому році День захисника України почали відзначати саме 14 жовтня

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