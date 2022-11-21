Що ви знаєте про українські революції? ТЕСТ

Пізня осінь в Україні – традиційно пора протестів. 21 листопада відоме в історії, як день, коли почалися дві революції: одна – у 2004-му, а друга - у 2013.

Саме тому у цей день відзначають День гідності і свободи.

У 2004-му люди почали виходити на вулицю на знак протесту проти результатів другого туру президентських виборів, у яких брали участь тодішній прем'єр Віктор Янукович і голова партії "Наша Україна" Віктор Ющенко.

Переможцем визнали Віктора Януковича, незважаючи на велику кількість порушень при голосуванні. Прибічники Ющенка результатів не визнали і почали масові акції протесту. Зрештою, влада була вимушена оголосити "третій тур", на якому вже переміг Ющенко. Цей період увійшов в історію як Помаранчева революція.

У 2013 році однією з причин протестів стала відмова уряду Миколи Азарова підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Незабаром мирні мітинги переросли у криваве протистояння з владою і призвели до втечі президента Януковича.

Саме ці події, які відомі під назвою Євромайдан та Революція гідності, передували початку першої фази російсько-української війни. А саме окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі.

Сьогодні Україна продовжує боротьбу за гідність і свободу, але тепер не на Майдані, а на фронті проти російських загарбників.

До Дня гідності і свободи "Українська правда. Життя" пропонує пройти тест про події тих часів.