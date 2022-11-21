Тест

Що ви знаєте про українські революції? ТЕСТ

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21 листопада 2022

Пізня осінь в Україні традиційно пора протестів. 21 листопада відоме в історії, як день, коли почалися дві революції: одна – у 2004-му, а друга - у 2013. 

 Саме тому у цей день відзначають День гідності і свободи.

У 2004-му люди почали виходити на вулицю на знак протесту проти результатів другого туру президентських виборів, у яких брали участь тодішній прем'єр Віктор Янукович і голова партії "Наша Україна" Віктор Ющенко.

Переможцем визнали Віктора Януковича, незважаючи на велику кількість порушень при голосуванні. Прибічники Ющенка результатів не визнали і почали масові акції протесту. Зрештою, влада була вимушена оголосити "третій тур", на якому вже переміг Ющенко. Цей період увійшов в історію як Помаранчева революція. 

У 2013 році однією з причин протестів стала відмова уряду Миколи Азарова підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Незабаром мирні мітинги переросли у криваве протистояння з владою і призвели до втечі президента Януковича.

Саме ці події, які відомі під назвою Євромайдан та Революція гідності, передували початку першої фази російсько-української війни. А саме окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі. 

Сьогодні Україна продовжує боротьбу за гідність і свободу, але тепер не на Майдані, а на фронті проти російських загарбників. 

До Дня гідності і свободи "Українська правда. Життя" пропонує пройти тест про події тих часів. 

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Згадайте одне з найпопулярніших гасел Помаранчевої революції 2004-го року:

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Коли у 2004 році у тодішнього прем’єра Віктора Януковича поцілили яйцем, він упав. У якому місті це сталося?

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Яка з цих «крилатих» фраз належить Віктору Януковичу?

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На скільки відсотків Віктор Янукович «випередив» Віктора Ющенка у результаті підрахунку голосів у другому турі президентських виборів 21 листопада 2004 року?

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Як називали об’єднання східних і південних областей, яке намагалися проголосити на Сєверодонецькому з’їзді 2004-го року?

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Кого називали голосом Майдану-2004?

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Центром Євромайдану був столичний Майдан, а де, зазвичай, збиралися прибічники Януковича?

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Який з цих висловів належить Віктору Ющенку?

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Коли демонтували каркас ялинки, який встановили на Майдані у 2013-му році?

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Фрагмент якого твору Тараса Шевченка декламував Сергій Нігоян?

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Яка українська пісня стала реквіємом за загиблими Героями Небесної сотні?

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Першими загинули на Майдані…

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Що сталося у Луганську 9 березня 2014 року?

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Коли на Майдані вперше пролунав набат з Михайлівського собору і що означав цей церковний дзвін?

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Коли сталося побиття студентів на Майдані, після якого мирний протест перетворився на силове протистояння?

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Між Помаранчевою революцією і Євромайданом був ще один Майдан у 2010 році, який також розпочався у листопаді. Яку назву отримала акція протесту?

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