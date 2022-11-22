Як вберегтися від травм через ожеледицю? Поради від КМДА

Осінь уже добігає кінця, натомість зимова погода дає про себе знати. Останні кілька днів у деяких містах України, зокрема у Києві спостерігається мокрий сніг та ожеледиця.

У зв'язку з цим директорка Департаменту охорони здоров’я Київській міській державній адміністрації Валентина Гінзбург, керуючись рекомендаціями фахівців, надала поради, як вберегтися від травм.

"Під час ожеледиці існує підвищений ризик травмувань. Аби їх уникнути, фахівці рекомендують дотримуватися низки простих правил, а також закликають у разі травмувань звертатися до травмпунктів", – наголошують у КМДА.

Реклама:

"Правильне" взуття

Передусім, оберіть взуття, яке дозволить "твердо" стояти на ногах. Зокрема, у КМДА радять одягати для ходьби на льоду взуття, чиї підошви мають мікропористу або іншу м’яку основу.

Також громадянам, зокрема жінкам, не рекомендують носити взуття на великих підборах.

Якщо ви маєте зимове взуття зі слизькою підошвою, її можна оздобити спеціальними "льодоходами", які дозволять "гальмувати" на льоду.

Не поспішайте

Фахівці радять під час прогулянки в ожеледицю ходити неспішно і ступати на всю ступню. Також не варто тримати руки у кишенях або займати їх сумками. Це дозволить впевненіше тримати рівновагу на слизькій поверхні.

Пам'ятайте про безпеку на дорозі

Зокрема, громадянам радять дотримуватися таких правил, аби убезпечити себе:

не пересуватися краєм проїжджої частини дороги;

не перебігати проїжджу частину під час снігопаду і в ожеледицю, адже в цей період значно збільшується гальмівний шлях машини.

"Падіння перед автомобілем, який рухається, призводить як мінімум до каліцтв", – застерігають у КМДА.

Реклама:

Якщо ви отримали травму

У разі падіння внаслідок ожеледиці, що призвело до травми – обов'язково зверніться до травмпункту, навіть якщо здається, що травма несерйозна.

Якщо протягом деякого часу після падіння ви відчули біль у голові, нудоту, біль в суглобах, м’язах або утворилися пухлини чи великі синці – терміново відвідайте травматолога, адже можуть виникнути ускладнення.

Адреси травматологічних пунктів можна знайти за посиланням.