Як усиновити дитину під час війни? Роз’яснення

З початком війни в Україні призупинили усиновлення дітей.

Водночас у серпні 2022 року Кабмін вніс деякі зміни до правил щодо усиновлення під час воєнного стану, а нині в уряді працюють над спрощенням цієї процедури.

То як всиновити дитину зараз?

Реклама:

"Українська правда. Життя" розібралася, що відбувається з дітьми без батьківського піклування під час війни, як можна усиновити або взяти їх під опіку.

Чи можна усиновити дитину під час війни?

Так, можна, але тільки на територіях України, де не ведуться бойові дії.

Фото: Professor25 /Depositphotos

Усиновлення можливе, якщо:

дитина має статус сироти,

вона позбавлена батьківського піклування,

її батьки дали нотаріальну згоду на усиновлення.

При цьому дитина має перебувати на обліку з усиновлення, який ведуть служби у справах дітей і Національна соціальна сервісна служба.

Цей процес може бути ускладнений, якщо доля батьків дитини невідома через війну.

Реклама:

Через портал "Дія" можна отримати консультацію з усиновлення, а з 9 вересня – подати заявку на кандидата в усиновлювачі ("Усиновлення: реєстрація кандидатом").

Для цього необхідно завантажити онлайн-документи, зокрема, довідку про стан здоров'я чи довідку про несудимість.

Водночас іноземні громадяни не мають права на усиновлення чи опіку українських дітей з початку повномасштабного вторгнення.

Якщо не всиновити, то як допомогти дитині?

В Україні спростили процедуру опіки для рідних і найближчих з кола сім’ї дитини.

Також ви можете надати дитині тимчасовий прихисток.

Що відбувається з усиновлення в Україні, як можна прихистити дитину чи стати її опікуном під час війни і які документи потрібні – дізнайтеся з матеріалу "Війна забрала і маму, і тата: як стати опікуном, прихистити чи усиновити дитину під час війни".