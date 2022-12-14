Марсохід Perseverance записав, як звучить "пиловий диявол" на Марсі

Марсохід NASA Perseverance вперше в історії записав звук вихра, який називають "пиловим дияволом".

Perseverance вдалося записати на мікрофон звук частинок пилу, що стикаються з марсоходом на Червоній планеті, повідомляє Space.com.

Учені кажуть, що це аудіо розкриває "дивовижні подробиці" того, як проходять пилові урагани на Марсі.

Perseverance уже виявляв 90 "пилових дияволів", але це перший випадок, коли марсоходу пощастило увімкнути мікрофон.

"Завдяки цьому запису "пилового диявола" ми дійсно можемо почути та порахувати частинки, що стикаються з марсоходом", – каже планетолог Наомі Мердок з Університету Тулузи.

Унікальний запис було зроблено з мікрофона на приладі SuperCam марсохода Perseverance.

Вчені змогли використати його для точного вимірювання швидкості вітру на основі інтенсивності звуку поривів.

За словами дослідників, "пиловий диявол" був приблизно 25 метрів завширшки, принаймні 118 м заввишки і рухався зі швидкістю 5,3 м на секунду.

"Пиловий диявол" у кратері Джезеро. Фото: NASA/JPL-Caltech/SSI

На записі зафіксовано 308 зіткнень частинок пилу із марсоходом.

Учені кажуть, що зазвичай більше пилу концентрується по боках "пилового диявола", де більша швидкість вітру.

Однак у цього "диявола" найбільше пилу було в середині вихора.

"Цей "пиловий диявол" незвичайний навіть для Марса. Ми не зовсім впевнені, чому пил сконцентрований в центрі, але причиною може бути те, що "пиловий диявол" досі перебуває на початковій стадії формування", – каже Наомі Мердок.

У регіоні під назвою кратер Джезеро, де приземлився Perseverance, "пилові дияволи" є дуже частим явищем.

Водночас на рівнині Elysium Planitia, де приземлився марсохід NASA InSight в листопаді 2018 року, поки що не бачили жодного такого вихора.

Нагадаємо, марсохід Perseverance приземлився на Червону планету 18 лютого, а незабаром надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу.