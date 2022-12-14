Марсохід Perseverance записав, як звучить "пиловий диявол" на Марсі

Марсохід NASA Perseverance вперше в історії записав звук вихра, який називають "пиловим дияволом".

Perseverance вдалося записати на мікрофон звук частинок пилу, що стикаються з марсоходом на Червоній планеті, повідомляє Space.com.

Учені кажуть, що це аудіо розкриває "дивовижні подробиці" того, як проходять пилові урагани на Марсі.

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Perseverance уже виявляв 90 "пилових дияволів", але це перший випадок, коли марсоходу пощастило увімкнути мікрофон.

"Завдяки цьому запису "пилового диявола" ми дійсно можемо почути та порахувати частинки, що стикаються з марсоходом", – каже планетолог Наомі Мердок з Університету Тулузи.

Унікальний запис було зроблено з мікрофона на приладі SuperCam марсохода Perseverance.

Вчені змогли використати його для точного вимірювання швидкості вітру на основі інтенсивності звуку поривів.

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За словами дослідників, "пиловий диявол" був приблизно 25 метрів завширшки, принаймні 118 м заввишки і рухався зі швидкістю 5,3 м на секунду.

"Пиловий диявол" у кратері Джезеро. Фото: NASA/JPL-Caltech/SSI

На записі зафіксовано 308 зіткнень частинок пилу із марсоходом.

Учені кажуть, що зазвичай більше пилу концентрується по боках "пилового диявола", де більша швидкість вітру.

Однак у цього "диявола" найбільше пилу було в середині вихора.

"Цей "пиловий диявол" незвичайний навіть для Марса. Ми не зовсім впевнені, чому пил сконцентрований в центрі, але причиною може бути те, що "пиловий диявол" досі перебуває на початковій стадії формування", – каже Наомі Мердок.

У регіоні під назвою кратер Джезеро, де приземлився Perseverance, "пилові дияволи" є дуже частим явищем.

Водночас на рівнині Elysium Planitia, де приземлився марсохід NASA InSight в листопаді 2018 року, поки що не бачили жодного такого вихора.

Нагадаємо, марсохід Perseverance приземлився на Червону планету 18 лютого, а незабаром надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу.