Українські щедрівки на Новий рік: добірка пісень

ОНОВЛЕНО 30.12.2024

До реформи церковного календаря в Україні щедрували на так званий Старий Новий рік, що відзначали з 13 на 14 січня.

Тепер Щедрий вечір або свято Маланки припадає на 31 грудня. Святкування супроводжується обрядами та виконанням календарно обрядових пісень – щедрівок.

Щедрівки – величальні українські народні обрядові пісні. За звичаєм, щедрівки, як і колядки, величають господаря та його родину у вечір "щедрої куті" – Щедрий Вечір.

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"УП. Життя" нагадує, коли в Україні заведено щедрувати і публікує добірку відомих українських щедрівок.

Коли щедрують?

У 2022-му Православна церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня, тож вже другий рік поспіль свято Маланки припадає на 31 грудня.

У цей день ходять до родичів, сусідів, знайомих та співають. Дівчата починають щедрувати звечора до опівночі 31 грудня. Парубки в цей час "водять Маланку": вбираються у костюми Маланки, Василя, Цигана, Смерті, Кози та інших фольклорних персонажів.

У деяких областях України щедрувати заведено напередодні Хрещення, яке у 2025 році припадає на понеділок 6 січня.

Українські щедрівки

"Щедрик"

Автором "Щедрика" є відомий український композитор Микола Леонтович, до якої Петро Вільговський створив англійську версію слів. Нині "Carol of Bells" є однією з найбільш відомих різдвяних мелодій у світі. Це хоровий твір, який вперше виконав хор Київського університету в 1916 році, а вже у 1921-у його вперше почула Америка зі сцени Карнегі Холу у Нью-Йорку.

Оригінальні слова "Щедрика" Леонтовича

Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,

При́летіла ла́стівочка,

Ста́ла собі́ ще́бетати,

Го́сподаря ви́кликати:

"Ви́йди, вийди́, го́сподарю,

По́дивися на кошару́ –

Там овечки́ покотили́сь,

А ягнички́ народили́сь.

В те́бе това́р весь хороши́й,

Бу́деш мати́ мі́рку гроше́й,

Хоч не гроші́, то полова́,

В те́бе жінка́ чорноброва́."

Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,

При́летіла ла́стівочка.

Також пропонуємо послухати "Щедрик" у виконанні хору Львівської національної опери.

"Ой сивая та і зозуленька" (Щедрий вечір, добрий вечір)

"Ой сивая та і зозуленька" – ще одна відома українська щедрівка. Зозуля вважається одним із символів величальних обрядових пісень. За давнім повір'ям, ця пташка віщує прихід весни і має ключі від вирію. Раніше у народі існувало повір'я, що зозуля може накувати людині довголіття.

Слова щедрівки "Ой сивая та і зозуленька"

Приспів (повторюється після кожного рядка):

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

А в одному та і не бувала.

А в тім саду три тереми.

А в першому – ясен місяць,

А в другому – красне сонце,

А в третьому – дрібні зірки.

Ясен місяць – пан господар,

Красне сонце – жона його,

Дрібні зірки – то їх дітки.

Пропонуємо послухати цю величальну пісню у виконанні українського гурту KAZKA.

"Ой рясна, красна в лузі калина"

Ця календарно-обрядова пісня величає дівочу красу. Цю щедрівку прийнято виконувати за таким же принципом, як і попередню – після кожного рядка йде приспів "Щедрий вечір, добрий вечір!".

Слова щедрівки "Ой рясна, красна в лузі калина"

Ой рясна-красна в лузі калина.

Щедрий вечір, добрий вечір!

А ще найкраща батькова дочка.

Щедрий вечір, добрий вечір!

По двору ходить — як місяць сходить.

Щедрий вечір, добрий вечір!

В сінечки ввійшла — як зоря зійшла.

Щедрий вечір, добрий вечір!

В світлоньку ввійшла — світлонька сяє.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Світлонька сяє, родина встає.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Родина встає, шапки знімає.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Шапки знімає, дочку вітає.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Пропонуємо послухати щедрівку у виконанні фольклорного гурту "Веселка".

Наступного дня після Щедрого Вечора, 1 січня, на Василя – заведено ходити засівальникам. Це зазвичай роблять зранку і лише хлопчики. Спершу засівають власну домівку, потім у хрещених батьків, родичів, сусідів, бажаючи господарям щастя, здоров'я і щедрого врожаю і вітаючи з Новим роком.

Ми зібрали найпопулярніші українські щедрівки, а також ті, які легко вивчити дітям.

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Веселі щедрівки для дітей

"Добрий день, настань!"

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

"Щедрик-ведрик"

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

А як каші не дасте, м Візьму вола за ріжок,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Дайте коляду,

Бо вам хату завалю.

Дайте книш,

Бо напущу вам в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

"Я щедрую у дядька"

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за ріжка,

Та виведу на моріг,

Та й викручу кривий ріг,

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити.

Гу-гу-гу-гу-гу!

"Пусти в хату Меланочку"

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!