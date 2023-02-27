В Україні затримують прихильників російського руху "ПВК "Редан": що про нього відомо

У деяких містах України пройшли вуличні акції за участі підлітків і молоді. У соціальних мережах пишуть, що в Україні з’явилися представники заснованого у Росії руху "ПВК "Редан", членів якої наразі масово затримують у РФ.

У Харкові поліція навіть затримала підлітків, щоб попередити масову бійку. Правоохоронці встановили 245 учасників масового заходу, назвавши його "флешмобом", який запустила РФ.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, зараз правоохоронці запрошують батьків, діти яких взяли участь у флешмобі. З ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські і проводитимуть профілактичні бесіди.

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"Українська правда. Життя" розбиралася, що це за організація, чим вона займається, яку має ідеологію і наскільки рух "реданів" поширений в Україні.

Що відомо про "ПВК "Редан"

Інформація про новий рух почала активно розповсюджуватись у медіа та соцмережах після масового затримання підлітків у ТРЦ великих міст Росії.

Тільки в одному з ТРЦ Москви за один вечір затримали 300 людей.

Причиною арештів стали масові бійки, які, за даними росЗМІ, влаштували представники нової молодіжної субкультутри – "ПВК "Редан".

Молоді люди також називають себе "павуками", зображення яких з цифрою 4 носять на одязі. Підлітки вважають себе "неформалами", і стверджують, що не мають жодного стосунку до військових формувань, а "ПВК" (за аналогією з сумнозвісним "ПВК "Вагнер" Пригожина) назвалися "по приколу".

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Появу субкультури пов'язують з японським аніме-серіалом "Hunter x Hunter", у якому є бандитське угрупування під назвою "Геней Рьодан", символом якого був павук і цифра 4.Також "редани" можуть носити картаті штани, надають перевагу чорному одягу.

Утім, підлітки себе кримінальною групою не вважають. У соцмережах стверджують, що представники спільноти виступають проти "біляфутбольних фанатів та уродженців Кавказу та мігрантів". При цьому "редани" заявляють, що вони "не пригнічують людей через їхню релігію чи національність".

Як пишуть російські ЗМІ, "Редан" є організацією представників так званої анімешної субкультури, однак, на відміну від заглиблених у себе й подекуди апатичних пооцінювачів жанру, ці хлопці та дівчата можуть за себе постояти.

"Редани". Фото з соцмереж

У соцмережах протиставляють "реданів" так званим "оффнікам" – представникам протилежної субкультури, які є прибічниками "грубої сили".

Водночас пропагандистські російські ЗМІ стверджують, що "редани" – це "психологічна операція України, яка радіє бійкам в російських ТРЦ".

Нагадаємо, що у Росії давно "борються" з японськими коміксами (мангами) та аніме. Окремі книги та фільми забороняють через суд. Наприклад, популярні аніме як-от "Зошит смерті" та "Токійський гуль" у Росії заборонені з 2021-го року.

"Редани" в Україні

Чи багато так званих "реданів" в Україні, наразі невідомо. Гуртуються вони за допомогою соціальних мереж, де закликають "мститися за кожного неформала".

Зібрання підлітків, подекуди навіть із сутичками, вже помітили у Черкасах, Харкові, Львові, Івано-Франківську тощо.

Підлітки, які протистоять "реданам", також збираються разом і йдуть їх "ганяти",

"У Черкасах поки масово "ПВК Редан" не були помічені, однак місцеві підлітки вже збираються, щоб "розбиратися" з ними. Також вони записують відповідні відео. У самого ж ПВК з’явилися місцеві соцмережі, де збирають підлітків", – пише місцеве ЗМІ "Умань-Інфо".

Зібрання підлітків відбулося і в Івано-Франківську. Як повідомили "Українській правді" у поліції регіону, сутичок зафіксовано не було. Однак правоохоронці провели "виховну роботу" з деякими підлітками і наразі розбираються у ситуації. Також повідомляється про бійку підлітків у Львові, яку припинила поліція.

Акції за участю "реданівців" відбулися і в Харкові. Як повідомляє піарник та журналіст Андрій Попов, представників організації "пакує" поліція біля ТРЦ.

"Спочатку це поширилося в РФ (де ще таке могли придумати – підліткові банди на кшталт аніме, які вважають себе ЧВК і атакують інші субкультури?). Фактично є анімешною версією скінхедів 90-х, які теж купкувались і били всіх "не таких".Оскільки РФ всі традиційні радикальні рухи притиснули, зокрема, ультрас, то агресивна молодь шукає гострих відчуттів в інших місцях, виявляє креатив і намагається наслідувати те, що бачить у новинах", – говорить Андрій Попов.

Як повідомляють у поліції, правоохоронці встановили 245 учасників масового заходу. Юнаків і дівчат затримали та доставили до підрозділів поліції для з’ясування усіх обставин.

Понад усе патріотичну українську молодь непокоїть те, що рух "реданів" має російське походження.

Деякі українські "анімешники" жартують, що їх можуть віднести до "ПВК "Редан" через символіку на одязі та рюкзаках.

Блогер та викладач японської мови Борис Мороз каже, що у Росії навіть назву угрупування спотворили.

"Правильно за каноном аніме було "Рьодан" (旅団, "бригада"), але в російській часто пишуть ё без крапок, тому з'явилася назва "Редан", яка нічого не означає. Учасники Редан у РФ створили власну революційну ідеологію. В її серці лежить ідея про те, що неформали, які отримували люлів від гопників та ультрас, можуть зібратися гуртом та самі виписати люлів будь-кому", – каже він.

У Харкові правоохоронці встановили 245 учасників масового заходу

Борис Мороз також пояснив, чому, на його думку, діти наслідують російську субкультуру, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ:

"Українська аніме-спільнота вже рік концентрується лише на війні. І тут з'являється російська група "Редан" і пропонує ідею, яка допомагає зануритися у романтичне довоєнне життя з розбірками офників та нефорів в естетиці аніме. Вибір 14-річної людини з Франківська чи Полтави тут зрозумілий".

Затримання підлітків у Харкові. Фото: Нацполіція

На думку психологині Катерини Гольцберг, рух "реданів" в Україні наразі не надто поширений та масовий.

"Я запитала декількох підлітків. Ніхто навіть назву таку не чув. В Україні немає підґрунтя для розвитку такого руху", – говорить психологиня.

Начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко звернувся до батьків із закликом:

"Будьте уважними з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв’язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло. Війна йде не тільки на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших з вами дітей задля досягнення своїх кровожерливих цілей. Тільки разом ми зможемо це зупинити"