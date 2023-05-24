"Глибше копаєш – довше живеш": офіцер Нацгвардії розповів, як виживає піхота у боях під Кремінною. ВІДЕО

Офіцер Нацгвардії з позивним Бур поділився досвідом, як піхота виживає у надскладних умовах війни під Кремінною.
Військовий розповів, як не загинути після хімічної та артилерійської атаки, а також про знищення російського танку "Прорив".
"Якщо не окопався – вбили, в бліндажах – вбили, заснув – вбили, якщо десь щось пропустив – вбили", – наголошує нацгвардієць
Бур розповідає, що з початку лютого росіяни ледь не "підірвали" їх фронт під Кремінною на Луганщині, тоді українські бійці зайшли в ліс та почали рити окопи. Бої були дуже жорстокими. Тривали мінометні, танкові обстріли.
За словами нацгвардійця, окупанти застосовували і хімічну зброю: з дронів скидали на українських піхотинців газову отруту.
"У них є дрони з тепловізійними камерами, тому вони бачать скупчення людей і намагаються скинути на них балони з газом. Зона ураження – до 50 метрів. Потім виїдає очі та пече горло", – пригадує боєць.
Щоб вберегтися, нацгвардійці одягали протигази, проте стріляти з ними незручно. Противники цим користувалися.
Бур стверджує, якщо вийти з бліндажа під час такого обстрілу, то це – вірна смерть.
|Нацгвардієць Бір. Скріншот: Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ
Він додає, що росіяни стріляли навіть з УР-77 (російська бойова установка для розмінування), яку окупанти називають – "Змій Горинич".
"У мене на позиціях три таких прилітало. Зірвався один, проте, шкоди наробив дуже багато. Це система розмінування мінних полів. БМП, на шасі якої ця система – дуже маневрова: під’їхала, вистрілила і поїхала. Зловити той момент обстрілу майже не можливо", – зазначив військовий.
Бур пригадує, що в них були такі позиції, де противник атакував до 7 разів. Відстрілювалися від окупантів важкими кулеметами.
Нацгвардієць також розповів, що українці знищили російський танк "Прорив". Машина підірвалася на міні та її розстріляли з міномета.
Бур зазначив, що дуже важливими в роботі піхоти є глибокі окопи.
"Глибше копаєш – довше живеш. Міни, дрони все злітає зверху, тому заховатися можна лише так", – зазначив офіцер.
Попри значне озброєння та нечесні методи боротьби окупанта, Бур наголошує, що через піхотинців ніхто не проб’ється.
"Наші хлопці, як звірі, в них очі кров’ю наливаються, коли бачать ворога", – додає він.
Нагадаємо, у Нацгвардії розповіли історію спортсмена, кандидата у майстри спорту, який пішов на фронт.
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