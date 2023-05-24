"Глибше копаєш – довше живеш": офіцер Нацгвардії розповів, як виживає піхота у боях під Кремінною. ВІДЕО

Офіцер Нацгвардії з позивним Бур поділився досвідом, як піхота виживає у надскладних умовах війни під Кремінною.

Військовий розповів, як не загинути після хімічної та артилерійської атаки, а також про знищення російського танку "Прорив".

"Якщо не окопався – вбили, в бліндажах – вбили, заснув – вбили, якщо десь щось пропустив – вбили", – наголошує нацгвардієць

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Бур розповідає, що з початку лютого росіяни ледь не "підірвали" їх фронт під Кремінною на Луганщині, тоді українські бійці зайшли в ліс та почали рити окопи. Бої були дуже жорстокими. Тривали мінометні, танкові обстріли.

За словами нацгвардійця, окупанти застосовували і хімічну зброю: з дронів скидали на українських піхотинців газову отруту.

"У них є дрони з тепловізійними камерами, тому вони бачать скупчення людей і намагаються скинути на них балони з газом. Зона ураження – до 50 метрів. Потім виїдає очі та пече горло", – пригадує боєць.

Щоб вберегтися, нацгвардійці одягали протигази, проте стріляти з ними незручно. Противники цим користувалися.

Бур стверджує, якщо вийти з бліндажа під час такого обстрілу, то це – вірна смерть.

Нацгвардієць Бір. Скріншот: Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

Він додає, що росіяни стріляли навіть з УР-77 (російська бойова установка для розмінування), яку окупанти називають – "Змій Горинич".

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"У мене на позиціях три таких прилітало. Зірвався один, проте, шкоди наробив дуже багато. Це система розмінування мінних полів. БМП, на шасі якої ця система – дуже маневрова: під’їхала, вистрілила і поїхала. Зловити той момент обстрілу майже не можливо", – зазначив військовий.

Бур пригадує, що в них були такі позиції, де противник атакував до 7 разів. Відстрілювалися від окупантів важкими кулеметами.

Нацгвардієць також розповів, що українці знищили російський танк "Прорив". Машина підірвалася на міні та її розстріляли з міномета.

Бур зазначив, що дуже важливими в роботі піхоти є глибокі окопи.

"Глибше копаєш – довше живеш. Міни, дрони все злітає зверху, тому заховатися можна лише так", – зазначив офіцер.

Попри значне озброєння та нечесні методи боротьби окупанта, Бур наголошує, що через піхотинців ніхто не проб’ється.

"Наші хлопці, як звірі, в них очі кров’ю наливаються, коли бачать ворога", – додає він.

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