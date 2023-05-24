"Глибше копаєш – довше живеш": офіцер Нацгвардії розповів, як виживає піхота у боях під Кремінною. ВІДЕО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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24 травня 2023

Офіцер Нацгвардії з позивним Бур поділився досвідом, як піхота виживає у надскладних умовах війни під Кремінною. 

Військовий розповів, як не загинути після хімічної та артилерійської атаки, а також про знищення російського танку "Прорив".

"Якщо не окопався  вбили, в бліндажах –  вбили, заснув вбили, якщо десь щось пропустив –  вбили", – наголошує нацгвардієць

Бур розповідає, що з початку лютого росіяни ледь не "підірвали" їх фронт під Кремінною на Луганщині, тоді українські бійці зайшли в ліс та почали рити окопи. Бої були дуже жорстокими. Тривали мінометні, танкові обстріли.

За словами нацгвардійця, окупанти застосовували і хімічну зброю: з дронів скидали на українських піхотинців газову отруту. 

"У них є дрони з тепловізійними камерами, тому вони бачать скупчення людей і намагаються скинути на них балони з газом. Зона ураження – до 50 метрів. Потім виїдає очі та пече горло", – пригадує боєць.

Щоб вберегтися, нацгвардійці одягали протигази, проте стріляти з ними незручно. Противники цим користувалися.

Бур стверджує,  якщо вийти з бліндажа під час такого обстрілу, то це вірна смерть.

 Нацгвардієць Бір. Скріншот: Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ

Він додає, що росіяни стріляли навіть з УР-77 (російська бойова установка для розмінування), яку окупанти називають "Змій Горинич". 

"У мене на позиціях три таких прилітало. Зірвався один, проте, шкоди наробив дуже багато. Це система розмінування мінних полів. БМП, на шасі якої ця система – дуже маневрова: під’їхала, вистрілила і поїхала. Зловити той момент обстрілу майже не можливо", – зазначив військовий.

Бур пригадує, що в них були такі позиції, де противник атакував до 7 разів. Відстрілювалися від окупантів важкими кулеметами.

Нацгвардієць також розповів, що українці знищили російський танк "Прорив". Машина підірвалася на міні та її розстріляли з міномета.

Бур зазначив, що дуже важливими в роботі піхоти є глибокі окопи.

"Глибше копаєш – довше живеш. Міни, дрони все злітає зверху, тому заховатися можна лише так", – зазначив офіцер.

Попри значне озброєння та нечесні методи боротьби окупанта, Бур наголошує, що через піхотинців ніхто не проб’ється. 

"Наші хлопці, як звірі, в них очі кров’ю наливаються, коли бачать ворога", – додає він. 

Нагадаємо, у Нацгвардії розповіли історію спортсмена, кандидата у майстри спорту, який пішов на фронт.

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