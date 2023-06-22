"У бійця зрізало пів обличчя, немає носа, губ. А він питає, чи буде цілуватися". Історія медсестри 128-ї бригади

Ярослав Галас
46509
22 червня 2023

Пані Оксана вже 9 років у ЗСУ, хоча до війни з Росією не мала уявлення про армійську службу – працювала медсестрою в Лисичанську на Луганщині.

У листопаді 2013-го вона дзеркально змінила географію проживання: переїхала з крайньої східної області – Луганської – в крайню західну – на Закарпаття, знайшовши по оголошенню роботу медика на високогірному курорті "Драгобрат".

Договір про роботу був укладений на 8 місяців, але відпрацювати довелося тільки половину. У лютому 2014-го Росія окупувала Крим, і це вдарило по пані Оксані персонально. 

Реклама:

"Седативних препаратів у машині не було, тому я заспокоювала важко контужених бійців колисковою" 

– Моя дочка із зятем і внучкою (їй тоді було 5 років) працювали в Криму, – розповідає пані Оксана. – Вони мріяли жити біля моря, планували купити там житло. І ось у кінці лютого дочка дзвонить і з відчаєм у голосі розповідає про окупацію півострова.

Я в горах (єдина медпрацівниця на 63 бази), відрізана від зовнішнього світу й нічого не розумію. Яка окупація? Які "зелені чоловічки"? Дочка розповіла, що їм пропонують лишитися в Криму за умови, що вони здадуть українські паспорти й візьмуть російські. "І що ви вирішили?" – питаю. "Їдемо додому", – відповідає.

Вони повернулися в Лисичанськ, а в травні місто опинилося під окупацією так званої "лнр". І знову змушені були тікати – приїхали до мене в Рахів. Мене так зачепило, що діти тікають з місця на місце, що я зібрала документи й пішла у військкомат. 

Однак мобілізуватися сходу пані Оксані не вдалося. З військового обліку її зняли (в той час жінки перебували на обліку до 40 років), а головною перепоною стала Лисичанська реєстрація. Тоді була установка не брати в ЗСУ людей із тимчасово окупованих територій, тому жінку почали футболити по інстанціях.

Кілька місяців вона намагалася потрапити в ЗСУ через військкомати Закарпаття, Львівщини й Буковини, пройшла ретельну медичну комісію, зібрала всі довідки, які від неї вимагали. Пережила приниження, коли в неї випитували: "Ти йдеш у армію замолювати гріхи? У тебе чоловік сепаратист?". І тільки влітку змогла отримати посаду медсестри в 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді через військкомат міста Сторожинець Чернівецької області. 

– Бригада тоді дислокувалася в Дебальцевому, і медичну роту відправили туди, – продовжує пані Оксана. – А мене залишили в ППД (пункт постійної дислокації) на Закарпатті. Коли я спитала, чому, командир відверто сказав: "Ти своїми наполегливими ходіннями по військкоматах викликала підозру, тому тебе перевіряє СБУ".

Реклама:

Тільки після виходу з Дебальцевого мене направили в Харків, де в лікарнях було повно поранених наших бійців. Там я асистувала в операційних, отримала дуже хороший досвід і фактично стала операційною медсестрою.

Відтоді пані Оксана постійно перебуває в зоні бойових дій із бригадою. Вона єдина медсестра, котра разом із бойовими підрозділами пройшла всі ротації.Товариші по службі дали своїй колезі позивний "Ксюха" – так на армійському жаргоні називають автомат Калашникова зі складаним прикладом і скороченим стволом (АКСУ). З першого ж дня повномасштабної війни "Ксюха" перебуває в зоні бойових дій. 

 Оксана, операційна медсестра 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Усі фото автора

– Війна застала нас на Дніпропетровщині, потім було Запоріжжя. Ворог мав більш ніж десятикратну перевагу в живій силі й техніці, ми зазнавали втрат і відходили.

Стабілізаційного медичного пункту не було, тому мене кинули на евакуацію поранених. Я моталася на машині між позиціями й лікарнями. Доводилося стабілізувати поранених на ходу. То я на швидкості 100 кілометрів наловчилася потрапляти голкою у вену. Старалася не привозити хлопців із джгутами, якщо не зачеплена артерія, бо евакуація від позиції до шпиталю іноді тривала й півтори години.

Часто руки й ноги втрачають саме через неправильно накладений джгут. Привозять до нас пораненого, знімаємо джгут, а там подряпина. Я розумію, що боєць не в змозі адекватно оцінити поранення й сам собі перетискає кінцівку. Але бойовий медик, котрий везе пораненого до нас, може розібратися. Тому я завжди раджу – якщо бачиш, що рана неглибока, поступово послаблюєш джгут і спостерігаєш.

Не фонтанує – значить венозна кровотеча, для якої достатньо тугої перев’язки. Джгут при цьому залишається на нозі, і якщо кровотеча посилюється, його можна затиснути. Але не всі так роблять, тому хлопці можуть втратити руку чи ногу. 

У перші тижні війни "Ксюха" особисто вивезла дуже багатьох поранених. Але особливо запам’яталися двоє хлопців. 

– Вони були сильно контужені, настільки, що не орієнтувалися. У цих хлопців на очах загинули товариші, це величезний стрес, і в них на фоні важкої контузії виник психоз. Мені їх закинули в машину, а заспокійливого немає. І хлопці весь час вскакують із місця, кудись пориваються бігти, когось кличуть. А це темно і світло включати не можна, бо їдемо по місцевості, що прострілюється.

Машина маленька – мікроавтобус "Тойота", в якому одне лежаче місце і дві сідушки. Один хлопець на ліжку, один приліг на сідушку, а я між ними сиджу на підлозі. Хлопці вскакують, я заспокоюю їх словами, намагаюся гладити і в якийсь момент починаю співати колискову, наче немовлятам: "Аа-а! Аа-а!" І вони заспокоюються! А як тільки замовкаю, знову вскакують і пориваються бігти. І я знову починаю наспівувати. Так ми на цьому "Аа-а!" й доїхали в лікарню.

А коли їх забрали в приймальне відділення і я вийшла покурити, виходить медсестра й питає: "Де тут мама пораненого?" Я навіть не зрозуміла, про що мова. А медсестра підходить і каже: "Це ви їх привезли? Один хлопець просить вас покликати, каже – мама з ним у машині їхала".

 У перші тижні війни "Ксюха" особисто вивезла дуже багатьох поранених

"Під час штурмів навіть важкопоранені бійці були на підйомі – вони звільняли свою землю" 

За переміщенням медичного підрозділу в складі 128-ї бригади можна відстежити найгарячіші точки повномасштабної війни – Південно-східний напрямок, Східний, Південний (Херсонщина), знову Південно-східний.

У деяких місцях медикам вдавалося попрацювати всього кілька днів через постійні інтенсивні обстріли. Часом снаряди падали за кілька десятків метрів від операційної, знищуючи сусідні з медичним пунктом будівлі. 

– Найбільше поранених було під час звільнення Херсонщини, – каже "Ксюха". – Машини з передової, що з’їжджалися до нас у медичний пункт, змушені були шикуватися в чергу. Тоді в день ми приймали до трьох сотень поранених! 

У кількох операційних працювали одразу шестеро хірургів, кожному пораненому робили ПХО (первинну хірургічну обробку), далі відкривали рани, діставали осколки чи кулі, ставили тампони. А асистувала шістьом хірургам одна операційна медсестра – Оксана. 

– Хірург стоїть невідступно біля стола, він весь "у рані", – каже жінка. – Йому треба подати в руки серветку, бинт, тампон, ватник і різні інструменти – усе швидко, в чіткій черговості і у визначений момент. Щось із необхідного стоїть на стелажі, щось на столі чи підставці.

Я подаю необхідне одному хірургу й поки він працює з раною, біжу в іншу операційну до наступного. Була там як багаторукий Шива. Наш головний хірург висловлюється специфічно: "Подай ту фігню, дай цю "звиздюлину" й таке інше. У операційній була цивільна медсестра, котра дивиться на все це великими очима й питає: "У вас усі інструменти так називаються? І як ви знаєте, що він має на увазі?" Просто знаю… 

На війні з’ясувалася дивовижна річ – робота лікарів і одужання бійців в умовах наступу і оборони кардинально відрізняються. 

– На Херсонщині внаслідок штурмів у бійців були страшні поранення, – каже Оксана. – Але навіть найважчі хлопці були на підйомі. Вони звільняли свою землю, виганяли ворога, і це відчувалося.

У бійця поранення ноги, а він просить: "Мотайте швидше, мені треба назад до хлопців, вони там без мене". І навіть чути не хоче про шпиталь. Пригадую одного хлопця, у котрого осколком зрізало пів обличчя. Немає носа, губ, я роблю перев’язку, а він питає: "А я буду цілуватися?" "Будеш, Сонечко, але не сьогодні".

Коли хлопці в настрої, то ми й самі жартуємо з ними. Ставлю одному катетер у сечовий міхур, він обурюється: "Що це ви мені пхаєте?" "Зараз приїдеш у шпиталь із таким продовжувачем, що всі дівчата будуть твої", – відповідаю. 

Часто, каже Оксана, їм привозять хлопців, поранених у сідниці.

– Під час артобстрілів на відкритій місцевості вони кидаються на землю обличчям вниз і ногами від вибуху, тому осколки влучають у частини тіла, що найбільш "помітні" над землею. Привезли одного такого, рана серйозна, але кишківник не зачеплений, тільки м’які тканини.

Лежить на столі на животі, я обробляю рану, і тут він простягає свій телефон: "Сфоткай!" "Що – попу сфоткати?" "Так, сфоткай мою попу!" Я починаю фотографувати і в цей момент заходить хтось із цивільних лікарів. "У вас із медичною етикою все гаразд?" – питає спантеличено. "Та я не на свій телефон, мене поранений попросив", – виправдовуюся. 

Зате при глухій обороні зовсім інша ситуація. На Бахмуті хлопці приїжджали не тільки фізично поранені, але й психологічно вбиті. Вони цідили крізь зуби: "І скільки їх там ще, коли вони нарешті кінчаться? Все лізуть і лізуть…"

 В Оксани є хобі – в'язання

Біля Бахмута Оксана теж була єдиною операційною медсестрою. Хірурги мінялися й чергувалися, щоб відпочити, а її замінити було ніким. 

– За весь період, що ми стояли там, я жодного разу не спала більше трьох годин безперервно. Приляжеш вночі на годину-півтори, когось привезли – треба вставати. А вдень взагалі безперервно. Така інтенсивність була, що я не могла собі дозволити сходити в душ. Тому що потрібно було роздягнутися, зняти військову форму, а це не халатик – довго.

Бувало, що й без їжі залишалася. Привезуть у бачках, то поки я звільнюся, вони вже порожні. Там найважче було працювати – і фізично, й морально. Але ми вистояли, жодна людина в нас на столі не померла – тьху-тьху-тьху! 

На війні бувають періоди бойового затишшя, тоді медики мають змогу допомагати цивільним. Часто це єдина можливість для селян отримати кваліфіковану медичну допомогу, адже в села на лінії вогню "швидка" майже не приїжджає. 

– У такі періоди я багато думала про війну, її причини, – каже Оксана. – Я ж із Лисичанська, і в 2014 році там було багато людей, котрі чекали путіна. Хто в цьому винен? Ми самі – українці. Бо цей розподіл на Західну і Східну Україну з’явився давно, ще в радянський період.

Східняків лякали "западенцями", котрі язик вирвуть і на смереці повісять за російське слово. А західнякам казали, що на сході одні покидьки, бандити й алкаші живуть. Я на власному досвіді переконалася, що це не так, але маса людей досі вірить у ці дурні стереотипи. 

– Навіть у цивільних лікарів робота вважається стресовою, а у військових психологічне й фізичне навантаження багатократно важчі. Як розслабляєтеся, знімаєте стрес? – питаю насамкінець розмови. 

– В’язанням, за умови, що є час. Це моє давнє хобі. В’яжу все підряд – внучці кардиган, доньці шортики, зараз ось топик. І відключаюся від усього, особливо, коли працюю гачком. Там треба рахувати – ти рахуєш, рахуєш і всі інші думки відлітають геть. Як каже мій син – кого ви хочете перемогти? Моя мама на війну зі спицями пішла!.. 

Ярослав Галас, офіцер 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, спеціально для УП. Життя


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 8948
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4506
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3482
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат