Вчені знайшли спосіб зменшити негативні наслідки бідності на мозок дітей

Читання для задоволення може протидіяти деяким негативним наслідкам бідності для мозку.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у виданні Psychological Medicine, пише The Conversation.

Дослідження показали, що бідність у ранньому дитинстві є фактором ризику навіть для нижчого рівня освіти. Це також пов’язано з відмінностями у структурі мозку, погіршенням пізнання, поведінковими проблемами та симптомами психічного здоров’я.

Реклама:

Бідність і здоров'я мозку

У звіті Лондонської школи економіки йдеться, що бідність, ймовірно, зміщує увагу людей на реалізацію нагальних потреб і протидію загрозам. Люди стають більш зосередженими на сьогоденні, менше будують планів на майбутнє і не схильні до ризиків.

Дослідження показали, що зовнішній шар мозку, який називається корою, має більшу поверхню і товщу у людей з вищим соціально-економічним статусом, ніж у бідніших.

Важливо, що результати ще одного дослідження показали, що коли матері з низьким соціально-економічним статусом отримували щомісячні грошові подарунки, здоров’я мозку їхніх дітей покращувалося.

Також діти з сімей із низьким соціально-економічним рівнем мають гірші механізми подолання стресу та почуваються менш впевненими в собі.

Відсутність безпечних приміщень і хороших умов для ігор і тренувань, а також обмежений доступ до комп’ютерів та інших освітніх систем підтримки також можуть зіграти свою роль.

Зрештою, необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти, як бідність впливає на мозок. Існує багато факторів, які взаємодіють, зокрема, погане харчування та стрес у родині через фінансові проблеми.

Реклама:

Читання для задоволення

Дослідження показує, що читання для задоволення в ранньому дитинстві сприяє кращому пізнанню, психічному здоров’ю і рівню освіти у підлітковому віці.

Дослідники спостерігали за розвитком понад 10 тис. дітей у віці від 9 до 13 років з різних етнічних груп і різного соціально-економічного статусу.

Половина групи почала читати рано в дитинстві, а інша половина ніколи не читала у ранньому дитинстві або почала читати пізно.

Читання для задоволення в ранньому дитинстві було пов’язане з кращими освітніми досягненнями в підлітковому віці, а також з меншою кількістю проблем із психічним здоров’ям.

Результати дослідження показали, що читання для задоволення в ранньому дитинстві може бути корисним незалежно від соціально-економічного статусу і початкового рівня інтелекту дітей.

Дослідники виявили, що діти, які читають для задоволення, мають більші площі поверхні кори в кількох областях мозку, які значною мірою пов’язані з когнітивними функціями та психічним здоров’ям.

Утім, вчені знайшли спосіб, який може трохи нівелювати негативний вплив соціального статусу на розвиток дитини.



Як саме читання може покращити пізнання

Відомо, що вивчення мови, зокрема через читання та обговорення книг, є ключовим фактором здорового розвитку мозку. Це також важливий будівельний блок для інших форм пізнання, зокрема пам’яті, планування, самоконтролю і соціального інтелекту.

Хоча читання само по собі навряд чи зможе повністю усунути складні наслідки бідності для мозку, воно є простим методом для покращення розвитку та досягнень дітей.

"Наші висновки також мають важливе значення для батьків, педагогів і політиків у сприянні читанню для задоволення у маленьких дітей. Це може, наприклад, допомогти протидіяти деяким негативним наслідкам карантину через пандемію COVID-19 на когнітивний розвиток маленьких дітей", – кажуть дослідники.