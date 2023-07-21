Як на Венері: вчені знайшли найбільш опромінене місце на Землі

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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21 липня 2023

Науковці знайшли місце на Землі, куди падає найбільше сонячного світла. Це майже те саме, що перебувати на Венері. 

Місце розташоване в Південній Америці, повідомляє The Washington Post з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Bulletin of the American Meteorological Society. 

Поблизу західного узбережжя Південної Америки на висоті понад 4 тисячі метрів на плато Альтіплано в пустелі Атакама науковці зафіксували світовий рекорд сонячного опромінення.

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За словами дослідників, на квадратний метр припадає 2177 Вт, що майже вдвічі більше за середній показник на Землі. 

Карта сонячного опромінення у 2011–2020 роки. Фото: The Washington Post

"Це радіація, яку ви можете отримати влітку, перебуваючи на Венері", – повідомив автор дослідження Рауль Кордеро з Університету Гронінгена в Нідерландах, додавши, що Венера розташована приблизно на 28% ближче до Сонця, ніж Земля.

Автор дослідження пояснив, що причиною надпотужної радіації є хмари, які над місцевістю тонкі та розбиті й фокусують випромінення Сонця на поверхні. 

Зазвичай, каже Кордеро, хмари блокують сонячне світло або відбивають випромінювання назад у космос. 

Фото: zhuzhu/Depositphotos

За результатами дослідження, хмари над мисом здатні посилити сонячне випромінювання на поверхні до 80% у порівнянні з безхмарними умовами.

За словами дослідника NASA Сейдзі Като, який не брав участь у дослідженні, випромінювання також може надходити від інших джерел радіації. 

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Зокрема, каже Сейдзі Като, це може бути випромінювання через атмосферу, яке не залежить від показників Сонця. Завдяки йому, додає Като, взимку у хмарний день людям може бути тепліше, аніж коли на дворі ясно.

Раніше ми повідомляли, що астрономи помітили, як комети падають на Сонце.

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