Очільниця Музею Голодомору подає до суду через цькування за зовнішність

Виконувачка обов’язків директора Музею Голодомору Леся Гасиджак повідомила, що подасть до суду після цькування за вагу.

Кілька днів тому в соцмережах Мінкульту з'явився допис про медіатур будівництвом Музею Голодомору, де також було фото очільниці музею.

У відповідь юрист Клим Братківський написав, що Гасиджак не має очолювати Музей, натякаючи на її вагу, а в коментарях жінку почали критикувати за зовнішність.

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Очільниця музею відреагувала на хейт в етері "Радіо Свобода".

"Готую офіційну заяву. Позов буде обов’язково. Це питання не в мені, я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Але я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність, а просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Відповідно я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Для того, щоб він ніколи більше не повторився", – сказала Гасиджак.

Пані Леся повідомила, що отримала пропозиції від юристок, які сказали, що готові підтримати позов до суду і супроводжувати цю справу.

"Що стосується моїх емоцій, це дуже сумна історія. З тієї точки зору, що ми живемо у ХХІ столітті. І дуже багато зусиль фахівці різних рівнів доклали для того, щоб суспільство змінилося. Щоб ми перестали інакшість сприймати як щось погане, неправильне і незручне. Роботи попереду ще дуже багато", – додала жінка.

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Також очільниця музею звернулася до тих, хто цькував її у соцмережах:

"Хочу звернутися до хейтерів. Ви забуваєте, що за картинкою в соцмережі завжди є жива людина. І ця людина кожного разу різна. Якщо я самодостатня, цілісна і для мене це не має абсолютно ніякого емоційного впливу, то є люди, які могли би справді мати стреси і комусь це могло коштувати життя".

Нагадаємо, 25 липня Міністерство культури та інформаційної політики опублікувало Facеbook-допис, у якому йшлося про етапи будівництва Музею Голодомору у складі Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років.

Однак у коментарях під фото в. о. директорки музею Лесі Гасиджак дехто почав писати образливі коментарі про зовнішність жінки. Юрист Клим Братківський на своїй сторінці у Facebook написав, що музей має очолити військовий, "який пройшов російський полон і знає реально, що таке голод".

Багатьох українців обурили дискримінаційні коментарі, тож вони стали на захист Лесі Гасиджак.

Головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська назвала ситуацію "інтелектуальним убозтвом та людською ницістю".

"Це справді найогидніше з того, що я бачу у фб за останній, напевне, рік. І булінг за зовнішність, чи колір очей, чи вагу, чи вік, чи ще щось подібне", – написала Тетяна.

Журналіст Данило Мокрик у дописі розповів, як 9 місяців тому через проблеми з легенями, які виникли після COVID-19, почав приймати гормональні препарати й набирати вагу.

"Проблема в тому, що переважно ви й гадки не маєте, про що говорите і що за цією зовнішністю може стояти. А тому, якщо вам нічого про людину сказати, окрім коментарів щодо її фізичних характеристик, переважно краще просто стулити пельку", – додав Данило.

Лесю Гасиджак також підтримала журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

"Я рада, що у нас в країні багато людей, які впевнені, що їх ніколи не торкнеться діабет, рак, серцево-судинні захворювання та травми.

Вважаю, що цю прутню (цькування за вагу – ред.) треба присікати тут і зараз. Інакше завтра буде ржаніна над ветераном на протезах, над колишнім воїном з обпаленим обличчям чи дитиною, яка під час обстрілу втратила око. Всі ці молоді люди скоро стануть звичними нашими колегами і зустрічатимуться на кожному кроці щодня", – написала медійниця.

На скандал відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, зазначивши, що цькування людей за зовнішністю – неприпустиме.

"Вважаю абсолютно неприпустимими та недоречними недавні випадки цькування виконувачки обов’язків директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак.

Професійні якості та здібності повинні бути єдиними критеріями для оцінки її здатності до керівництва та виконання обов'язків на посаді. Ніхто не має права ставитися до когось з презирством чи недовірою через такі поверхневі риси, як зовнішність", – написав омбудсмен.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала надання останньої частини фінансування добудови Музею Голодомору у розмірі 573 млн гривень, що спричинило дискусію.

Раніше Музей потрапив у скандал, коли попередня очільниця Олеся Стасюк опублікувала й тиражувала дослідження з недоведеним числом жертв Голодомору (10,5 млн).

Через фальсифікації Стасюк звільнили, а 20 липня 2022 року в. о. директора Музею Голодомору призначили Лесю Гасиджак.