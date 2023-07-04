Як українці оцінюють свій фінансовий стан в умовах війни – опитування

Українці оцінюють свій добробут практично так само, як до війни.



Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, під час якого українці оцінювали свій матеріальний стан.

За результатами опитування, самооцінка населенням свого добробуту практично не змінювалася з моменту російського вторгнення і тримається на приблизно подібному рівні.

Частка респондентів з дуже низьким рівнем фінансового становища становила 9% перед вторгненням, а станом на травень 2023 року становить 7%.

Оцінка рівня фінансового становища сім’ї до вторгнення і зараз

Ще 33% вважають свій матеріальний стан низьким. До війни такий показник становив 32%, а грудні 2022 підвищився до 39%.

Частка людей з "середнім" добробутом в період між лютим 2022 року і травнем 2023 року була доволі стабільною на рівні 35-36%.

Відсоток людей з "високим" добробутом становив 22 перед вторгненням, а після вторгнення знизився до 16-17, але станом на травень 2023 року склав вже 23.

"Попри об’єктивне зниження доходів двох третин населення України самооцінки добробуту майже не змінилися, бо запити людей під час війни суттєво знизилися вони частіше задовольняються тим, що мають, і вважають, що їм вистачає на їжу чи одяг навіть за істотного зниження доходів", – пояснюють таку динаміку соціологи.

Гірше оцінюють своє становище жінки, респонденти старші за віком, мешканці півдня і сходу країни та люди без вищої освіти.

"Самооцінка населенням свого фінансового становища є важливим виміром стійкості, оскільки росія не відмовляється від ідеї "організувати" в Україні гуманітарну катастрофу та соціально-економічний колапс для того, щоб примусити до капітуляції.

Утім, попри значне зниження рівня доходів і підвищення рівня безробіття загальна самооцінка становища родини, як ми бачимо, залишається на такому ж рівні, як і до вторгнення", – коментує результати опитування заступник начальника КМІС Антон Грушецький.

Об’єктивно фінансова ситуація українців після початку війни дуже сильно погіршилася. Нещодавнє опитування КМІС показує, що дохід 64% українців знизився, а 27% унаслідок вторгнення втратили роботу, значна кількість втратили майно і житло.

Опитування проводилося упродовж 26 травня-5 червня 2023 методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2013 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.