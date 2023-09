Сонячна система складається з Сонця, 9 великих планет та їхніх супутників Третє твердження – правдиве. Сонячна система складається із 8 планет (Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун) та інших перерахованих небесних тіл. Плутон раніше вважали девʼятою планетою, однак у 2006 році цей статус скасували, зарахувавши його до карликових планет. Сонце є найбільшим обʼєктом у Сонячній системі та становить приблизно 99,85% її маси. Сонячна система розташована в Галактиці “Чумацький шлях” або Milky Way. Ні, вона не належить Україні, як багато хто вважав у дитинстві через поетичну назву. Галактика “Чумацький шлях” належить Україні, а значить Сонячна система теж Третє твердження – правдиве. Сонячна система складається із 8 планет (Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун) та інших перерахованих небесних тіл. Плутон раніше вважали девʼятою планетою, однак у 2006 році цей статус скасували, зарахувавши його до карликових планет. Сонце є найбільшим обʼєктом у Сонячній системі та становить приблизно 99,85% її маси. Сонячна система розташована в Галактиці “Чумацький шлях” або Milky Way. Ні, вона не належить Україні, як багато хто вважав у дитинстві через поетичну назву. Сонячна система складається з Сонця, 8 планет, їхніх супутників, карликових планет, астероїдів, комет, метеоритів тощо Третє твердження – правдиве. Сонячна система складається із 8 планет (Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун) та інших перерахованих небесних тіл. Плутон раніше вважали девʼятою планетою, однак у 2006 році цей статус скасували, зарахувавши його до карликових планет. Сонце є найбільшим обʼєктом у Сонячній системі та становить приблизно 99,85% її маси. Сонячна система розташована в Галактиці “Чумацький шлях” або Milky Way. Ні, вона не належить Україні, як багато хто вважав у дитинстві через поетичну назву. Планета Земля є найважчим обʼєктом у Сонячній системі Третє твердження – правдиве. Сонячна система складається із 8 планет (Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун) та інших перерахованих небесних тіл. Плутон раніше вважали девʼятою планетою, однак у 2006 році цей статус скасували, зарахувавши його до карликових планет. Сонце є найбільшим обʼєктом у Сонячній системі та становить приблизно 99,85% її маси. Сонячна система розташована в Галактиці “Чумацький шлях” або Milky Way. Ні, вона не належить Україні, як багато хто вважав у дитинстві через поетичну назву.