Більш поширені, аніж вважали: вчені помітили загадкові кола у пустелях 15 країн світу

Йдеться про кільця фей, або чарівні кола. Це круглі ділянки землі без рослинності, оточені травою та розташовані у пустелях і напівпустелях. Їхній діаметр може сягати 12-ти метрів.

Супутникові знімки показали, що кільця фей потенційно можуть розташовуватися у 15 країнах світу.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Вперше кільця фей знайшли у пустелі Наміб, що простягається від Анголи до півночі Південно-Африканської Республіки.

"Ми виявили локації чарівних кіл у багатьох інших місцях, про існування яких раніше не знали, адже більша частина роботи над цією темою проводилася лише у двох країнах – Намібії та Австралії", – розповів Фернандо Маестре, еколог з Університету Аліканте (Іспанія) та співавтор дослідження.

Поштовхом до дослідження стало те, що через застосунок Google Earth вчені помітили візерунки, схожі на кільця фей, в Нігері. Їхньою метою стало дізнатися, чи дійсно вони існують в інших місцях планети.

Дослідники залучили машинний аналіз супутникових зображень 575 тисяч ділянок. За допомогою нього вони знайшли 263 потенційні місця розташування чарівних кілець у 15 країнах світу, зокрема у Нігері, Чаді, Казахстані та на Мадагаскарі.

Також вчені вказали типові характеристики таких місцевостей: спекотні, посушливі, з піщаним ґрунтом, який має низький вміст азоту.

Проте це дослідження викликало дискусію у наукових колах.

"На жаль, дослідження розмиває термін "чарівне коло" та ігнорує визначення чарівних кіл", – прокоментував Стефан Гетцін, еколог з Геттінгенського університету в Німеччині.

У 2021 році науковець разом із його колегами стверджували, що кільця фей мають форму сітки на сувору впорядкованість.

Однак Фернадно Маестре заперечив претензії, вказавши, що визначення Гетціна не затвердила вся наукова спільнота.

"Тепер у нас є 263 нових місця для дослідження. Ось, що таке цікаве й захопливе в науці: вирішувати природні головоломки", – додав він.