Струс мозку викликає миттєві пошкодження, які можуть спричинити хворобу Альцгеймера – дослідження

Вчені дослідили, що пошкодження, які є причиною хвороби Альцгеймера, можуть виникати одразу після струсу мозку.

Про це повідомляє ScienceAlert з посиланням на дослідження американського Університету Пердью.

У 2019 році вчені вже встановили зв’язок між черепно-мозковою травмою та підвищенням ризику хвороби Альцгеймера. Наразі дослідники Пердью з'ясували, чому так відбувається.

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Для експерименту вчені університету створили "мінімозок". У ньому поряд із поживними речовинами розмістили скупчення культивованих нейронів мишей.

"По суті, ми створили мініатюрний мозок, який ми можемо вдарити, щоб потім вивчати", – прокоментував нейробіолог Рії Ши з Університету Пердью.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

Фото: HayDmitriy /Depositphotos

Під час досліду вчені вдарили "мінімозок" тричі із силою 200 g. Кожен із цих ударів міг спричинити струс мозку під час гри в американський футбол.

Під час удару вчені помітили у "мінімозку" сплеск акролеїну – сполуки, що пов’язана із пошкодженням клітин та нейродегенеративними захворюваннями.

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"Також після було помічене збільшення неправильно згорнутих амілоїдних бета-42 білків, викликане підвищенням акролеїну. Згустки цих білків знаходяться в мозку людей з хворобою Альцгеймера. Це два ключові сигнали ризику, які виникають протягом перших 24 годин після симуляції ударів по голові", – зазначає видання.

Подальші випробування показали, що знизити акролеїн після струсу мозку може препарат гідразалин. Наразі він використовується для лікування високого кров'яного тиску.

Як повідомляє ScienceAlert, сконструйований вченими "мінімозок" має допомогти у подальшому вивченню хвороби Альцгеймера.

"Завдяки цьому пристрою люди повинні знати, що коли вони отримають струс мозку, у них не буде 10 років, перш ніж вони побачать пошкодження.

Годинник починає цокати відразу, і якщо ми хочемо щось з цим зробити, нам потрібно діяти швидко", – зауважив Рії Ши.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що періодичне голодування може послабити симптоми хвороби Альцгеймера.