Гнів може привести до кращих результатів при вирішенні складних завдань – дослідження

Дослідники виявили, що розлючені люди краще справляються зі складними завданнями, ніж ті, хто відчуває нейтральні емоції.

Про це йдеться у дослідженні Техаського університету A&M, опублікованому в Journal of Personality and Social Psychology, пише The Guardian.

"Результати демонструють, що гнів збільшує зусилля для досягнення бажаної мети, що часто призводить до більшого успіху", – сказала авторка дослідження докторка Хезер Ленч.

В експерименті взяли участь понад тисячу осіб, а ще 1,4 тисячі взяли участь в опитуванні щодо впливу гніву на людей у різних обставинах.

В одному експерименті учасникам показували зображення, які викликали різні емоції – гнів, розвагу, смуток або не викликали емоцій взагалі.

А після цього їм запропонували розгадати анаграми – ребуси з переставленими літерами у слові.

Ті, хто був злий, впорався із завданням швидше, ніж люди в інших емоційних станах. Хоча під час розгадування легких анаграм різниці не було.

Дослідники кажуть, що одне з пояснень може полягати у зв’язку між гнівом і більшою наполегливістю, при цьому команда виявила, що ті, хто був злим, витрачали більше часу на складний набір анаграм.

В іншому експерименті учасники, що відчували злість, краще ухилялися від прапорців у відеогрі про катання на лижах.

"Ця закономірність може вказувати на те, що загальне фізичне збудження мало користь для результатів гри, оскільки воно було б більшим у станах гніву, розваги та бажання порівняно з сумними та нейтральними умовами", – зазначають дослідники.

Однак таких відмінностей у продуктивності не було, коли учасники проходили простішу відеогру.

"Люди часто вважають за краще використовувати позитивні емоції як інструмент більше, ніж негативні, і схильні розглядати негативні емоції як небажані та непристосовані. Наше дослідження додає все більше доказів того, що поєднання позитивних і негативних емоцій сприяє добробуту, і що використання негативних емоцій як інструментів може бути особливо ефективним у деяких ситуаціях", – сказала Ленч.