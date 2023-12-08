У пошуках святкового настрою: як не загубитися в "Зимовій країні" на ВДНГ

Де шукати різдвяний настрій? Куди піти у вихідні всією родиною? Що обрати для активного вікенду з друзями? Які різдвяні локації підійдуть найменшим? І куди запросити коханих взимку на романтичне побачення?

Відповіді на всі ці питання — у детальному гіді "Зимовою Країною" на ВДНГ.

З 9 грудня в Експоцентрі розпочинається святковий сезон. Цього року на відвідувачів ВДНГ традиційно чекає близько 20 тематичних локацій, серед яких і нові резиденти.

Ковзанка, Центральна площа ВДНГ

Кому підійде: для сімейного відпочинку, великих компаній, романтичних побачень.

Вартість: від 350 грн; знижки пільговим категоріям, ЗСУ, УБД за пред’явленим посвідченням; знижки з картками Visa й Ощадбанк.

Одна з найпопулярніших зимових локацій ВДНГ просто неба. Понад 2500 кв. м льоду, комфортні роздягальні, льодова доріжка навколо фонтану й комфортні трибуни для глядачів. Цьогоріч у центрі ковзанки встановили неонову ялинку, а згори локацію підсвітили сотнями яскравих вогнів, завдяки чому вона стала ще більш романтичною. Ковзани можна орендувати на місці (прокат входить у вартість відвідування) або ж приходити зі своїми.

Імерсивна виставка-казка крижаних скульптур "Снігова королева", біля пав. №1

Кому підійде: для всіх, хто вірить у казки.

Вартість: від 250 грн.

Унікальне льодове королівство, створене з урахуванням найменших деталей. Експозиція складається з 15 крижаних скульптур, на виготовлення яких пішло понад 100 тонн льоду. Тут можна побачити величний замок Снігової королеви зі стінами 25 метрів завдовжки і 3,5 м заввишки, прогулятися квітучим льодовим садом, над створенням якого працювали 6 скульпторів, і взяти участь у справжній зимовій казці.

ILLUMINARIUM. Магія світла, сад біля Оранжереї

Кому підійде: для сімейного відпочинку, для фільмування різдвяних TikTok і Reels, для романтичних побачень.

Вартість: від 150 грн; безоплатний вхід особам з інвалідністю, дітям до 7 років, ЗСУ, УБД за пред’явленим посвідченням.

Ілюмінований парк металевих інсталяцій з LED-підсвіткою. Казкові тварини, міфічні персонажі, чарівні дерева й цікаві абстракції до 7 метрів заввишки. Родзинка простору — ілюміноване пшеничне поле площею 100 кв. м. Для найменших передбачено святкові квести й ігри у вихідні.

Різдвяна Фабрика Мрій, пав. №2

Кому підійде: для сімейного відпочинку, для фільмування різдвяних TikTok і Reels.

Вартість: від 350 грн; знижки пільговим категоріям, ЗСУ, УБД за пред’явленим посвідченням.

Казкова мануфактура ельфів відновила свою роботу на ВДНГ. Тут можна не лише дослідити чарівне виробництво ялинкових прикрас, а й навчитися здійснювати найзаповітніші мрії, згадати, чому в будь-якому віці варто вірити у дива. Наприкінці екскурсії кожен гість матиме власну магічну кульку для новорічної ялинки.

Диносвіт, пав. №1

Кому підійде: для сімейного відпочинку, фанів історії та диностворінь.

Вартість: від 200 грн; безоплатно: діти-сироти, люди з інвалідністю; знижки ЗСУ та УБД за пред’явленим посвідченням.

Справжній доісторичний світ, що населяють понад 20 рухомих і дуже реалістичних динозаврів. Вони можуть гиркнути, якщо підійти занадто близько, але й покататися на собі дозволять. Поруч з експозицією працює кінотеатр із фільмами про доісторичну еру, а також зона батута для найменших.

Резиденція Санти, пав. №9

Кому підійде: всім, хто вірить у різдвяні дива, маленьким глядачам, для фільмування різдвяних TikTok і Reels.

Вартість: 390 грн; знижки на групові відвідування, знижки для ЗСУ, УБД за пред’явленим посвідченням.

Хто з нас хоча б раз не мріяв поділитися потаємним бажанням із Сантою особисто? На ВДНГ така можливість є. На маленьких гостей чекає зустріч з ельфами, котожабиком Квусем і звичайно головним героєм свят — Сантою! А ще — справжнє музичне диво й можливість відправити той самий лист.

Мавка Шоу, пав. №9

Кому підійде: маленьким глядачам.

Вартість: від 690 грн; знижки на групові відвідування; знижки ЗСУ, УБД за пред’явленим посвідченням.

Хореографічна вистава з елементами повітряної гімнастики за мотивами найкасовішого українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Малюки впізнають на сцені героїв мультфільму в нових образах. Будуть усі: Мавка, Лукаш, Килина, Жабокиць Квусь і лісові мешканці. Основа номерів — оригінальні саундтреки, які вже полюбилися глядачам, тож можна буде підспівувати.

Оранжерея ВДНГ і KVITKOVA.Оранжерея

Кому підійде: всім, хто любить природу, великим компаніям, для фотосетів й фільмування ефектних TikTok і Reels.

Вартість: вхід в Оранжерею ВДНГ від 90 грн, вхід у KVITKOVA.Оранжерея — вільний.

Оранжерея — особливе місце на ВДНГ. Тут представлені рослини трьох кліматичних зон, а також унікальна колекція рослин, висаджених понад 60 років тому. І серед усієї цієї краси посеред холодної зими можна випити кави, зробити атмосферний фотосет або влаштувати романтичне побачення.

Поруч працює KVITKOVA.Оранжерея — теплий бар, де завжди приготують смачні коктейлі й інші запашні напої, а також подбають, щоб ваш вечір був затишним, а відвідування Оранжереї — ще приємнішим.

Музей науки, пав. №23

Кому підійде: для всіх, незалежно від віку.

Вартість: від 200 грн; знижки на групові відвідування; безоплатно: діти до 3 років, діти-сироти, УБД, люди з інвалідністю 1 та 2 груп.

Перший державний музей, де в зрозумілій і доступній формі продемонстровані найважливіші наукові здобутки людства, їхні закони та взаємодія. Під час зимових свят тут можна тренувати рівновагу на симуляторі сноуборду, уявити себе супергонщиком на бобслейній трасі та продемонструвати граційні рухи фігурного катання. А ще можна спробувати себе в ролі коментатора й разом із друзями провести голосову трансляцію подій на зимових змаганнях, та багато іншого.

Universum Hall, пав №.6

Кому підійде: усім меломанам та поціновувачам німого кіно.

Вартість: від 200 грн. Кошти з концертних виступів та кінопоказів йдуть на підтримку 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Культурний простір, у якому музика тісно переплітається з історією. Тут проходять камерні виступи, оркестрові концерти, мюзикли й шоу. Тривають благодійні кінопокази німого кіно. Поруч із залою постійно працює інтерактивна експозиція електрогітар та інших електромузичних інструментів. Є лаунж-зона й комфортний бар для відпочинку.

Animal Park, ліворуч від центрального входу

Кому підійде: для всіх, хто любить тварин.

Вартість: від 150 грн; знижки пільговим категоріям; безоплатно: діти-сироти, УБД, люди з інвалідністю.

Місце, де завжди можна познайомитися з природою трохи ближче. Мета проєкту — навчити дітей і дорослих культурі спілкування з тваринами.Тут живуть кізки, альпаки, лами, кролики та інші милі створіння.

Планета метеликів, пав. №11-а

Кому підійде: для сімейного відпочинку і яскравих фотографій.

Вартість: від 170 грн.

Літня казка посеред зими. Справжні тропіки у "Зимовій країні". Єдина в Україні виставка-ферма живих метеликів, де ті сідають прямо на долоні та позують для яскравих фотографій гостей. Тут буде цікаво не тільки дітям, а й дорослим.

Парк екстремальних атракціонів, біля пав. №10

Кому підійде: для сімейного відпочинку, романтичних побачень, усіх, хто хоче відчути себе дитиною.

Вартість: від 100 грн.

Особливе місце, де кожен може повернутися в дитинство. Тут панує атмосфера безтурботності, виблискують різнокольорові казкові вогники. У купі з веселими атракціонами все це створює неперевершене відчуття свята.

А що може бути взимку кращим, ніж відчути себе героєм різдвяного фільму, весело проводячи час і маючи шанс виграти улюблену іграшку, як у найкращих кінематографічних моментах?

Kid City, біля пав. № 4 та 5

Кому підійде: для найменших.

Вартість: від 100 грн.

Ідеальний дитячий світ, де можна досхочу настрибатися на батуті чи джампі, побавитись у лабіринті, покататися на потязі й каруселі або покерувати веломобілем. Тут діти можуть робити все, що вдома їм часто забороняють батьки.

Kitchen & Garden, яблуневий сад біля пав. №10

Кому підійде: для всіх поціновувачів прекрасного, для святкових фотосетів та фільмування різдвяних TikTok і Reels.

Вартість: вхід вільний.

Мальовничий блакитний будиночок, що вже став одним із головних instagram-спотів ВДНГ. У зимовий період тут можна купити ялинки в горщиках, різдвяний декор, подарункові набори, травʼяні чаї та спеції. Можна придбати каву, чай і десерт, ну й, звісно, зробити дивовижні різдвяні фотографії.

Будинок догори дриґом, біля пав. № 12

Кому підійде: для великих компаній, для сімейного відпочинку, для фільмування цікавих TikTok і Reels.

Вартість: 100 грн.

Унікальний атракціон, який відрізняється від усіх інших — тут ви опинитеся всередині будинку, де усе перевернуто догори ногами! З першого кроку відчуття, що щось не так: меблі й предмети побуту розташовані на стелі, а вам самим здається, що стоїте на голові. У будинку є все, що потрібно для гарного фото чи селфі, — кожен куток тут максимально фотогенічний.

А як щодо їжі?

Традиційно взимку на ВДНГ працює великий святковий фуд-корт із різноманітними барбекю-стравами, хот-догами, канапками, хачапурі, дерунами та іншими наїдками. Серед десертів можна скушувати яблука в карамелі, вафлі й пироги. Зігрітися допоможуть різноманітні глінтвейни, какао, чаї, фірмові наливки та грог. За виготовлення смакоти відповідають: "Тераса М’яса", "Креперія", "Кюртош калач", "М’ясний штаб", Bubble Waffle, "Справжні чебуреки", "Пательня" BBQ BAR.

Також на ВДНГ протягом усього зимового сезону працюватимуть:

Dot — простір вільних людей, що розвиває столичну кавову субкультуру.

BIOLOGIST — винний клуб, де можна скуштувати справжнє вітчизняне вино, а також устриць, равликів, сировʼялене мʼясо та сири від українських фермерів

"Квіткова Мафія" — атмосферне місце на галявині серед сосен і дубів, ліворуч від центрального входу на ВДНГ. У меню: глінтвейн, какао, картопля фрі, хот-доги, бургери, кава й десерти, а також коктейлі.

Coffee Lover: класичні й альтернативні кавові напої, широкий вибір сніданків, сендвічів, салатів і десертів.

Hayloft: гриль-меню з овочів, риби, м’яса, а також інші страви української та європейської кухні.

БПШ: шаурма, пончики, біляші й бургери від Dogs & Burgers.

"Білий налив": хот-доги, пироги, устриці, сидр і наливки.

Піцерія-бар "Бабак": тут готують найсмачнішу неаполітанську піцу, що випікається у справжній камʼяній печі.

Подарунки

Прямо біля центрального входу ВДНГ розмістили будиночки з різними святковими цікавинками. Тут можна купити: шоколад ручної роботи, натуральні цукерки, варення із соснових шишок, іграшки й сувеніри, зимові аксесуари та все інше, що може стати чудовим подарунком до зимових свят.

"Зимова Країна" на ВДНГ працює з 9 грудня, щоденно з 10:00 до 21:00.

У разі оголошення повітряної тривоги робота локацій буде тимчасово призупинена, а гостям запропоновано пройти до найближчого утепленого укриття, що працює на території.

Сайт ВДНГ

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