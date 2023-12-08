L’ORÉAL відзначила переможниць серед українських жінок-науковиць®

На церемонії нагородження, яка відбулася 7 грудня, L’Oréal Україна оголосила імена трьох лауреаток, переможниць п’ятого сезону української Премії L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці".

Українська премія реалізовується компанією L’Oréal Україна з 2018 року і є частиною глобальної програми L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці".

Мета премії — підтримати та відзначити талановитих жінок-науковиць, заохотити молодих жінок обирати наукові професії й допомагати їм у їхній кар’єрі. З часу заснування Премії в Україні вже відзначили 12 науковиць, одна з яких стала лауреаткою міжнародної премії.

У цей надскладний час для нашої країни премія "Для жінок у науці" набуває особливого значення і від того стає ще актуальнішою.

"Сьогодні наука, як і вся наша країна, переживає надскладні часи. Значна кількість інститутів, дослідницьких центрів та лабораторій на території України була зруйнована. Через російське вторгнення багато науковців були вимушені покинути власні домівки й рідну країну і виїхати за кордон, аби мати можливість займатися наукою. Саме тому відновлення премії цього року набуває особливого значення. Ми хочемо підтримати наших науковиць, дати їм можливість реалізувати свої наукові таланти. Вони потребують визнання від усіх нас у своїй рідній Україні задля майбутнього розвитку та відновлення нашої країни. Адже Україні потрібна наука, а науці потрібні жінки!" — зазначає Катерина Захараш, Директорка з корпоративних комунікацій L’Oréal Україна.

Цього року організаційний комітет Премії отримав понад 100 заявок від жінок-науковиць, які представляють різні міста України й різні галузі науки.

Найбільше заявок отримано з міст-мільйонників: Києва, Львова та Харкова, а найпопулярнішим напрямом стала хімія, на другому місці — медицина і біологія.

Кожну заяву оцінювало незалежне журі, до складу якого входять провідні науковці та науковиці України — академіки, які є визнаними фахівцями у STEM-галузях.

Члени журі відібрали десятьох фіналісток для участі у співбесідах у жовтні 2023 року. За результатами співбесід обрано трьох переможниць. Кожна лауреатка отримає грошову премію в розмірі 300 000 гривень на реалізацію своєї наукової діяльності. Ними стали:

Христина Гнатенко

Докторка фізико-математичних наук, професорка кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука Львівського національного університету імені Івана Франка

Ольга Ларіна

Кандидатка хімічних наук, старша наукова співробітниця Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Національної академії наук України

Наталія Стасюк

Кандидатка хімічних наук, старша наукова співробітниця Інституту біології клітини Національної академії наук України

Крім того, що серед десяти фіналісток визначили трьох лауреаток, цього року, за рішенням журі, відзначено ще шістьох молодих науковиць за визначні успіхи в їхній науковій кар’єрі. Ними стали:

Катерина Губенко

Кандидатка фізико-математичних наук, наукова співробітниця Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України

Наталія Король

Кандидатка хімічних наук, доцентка кафедри органічної хімії Ужгородського національного університету

Олеся Кучерів

Докторка філософії зі спеціальності "Хімія", молодша наукова співробітниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ольга Лісаковська

Кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту біохімії імені О. В. Палладіна

Яна Носова

Доцентка кафедри біомедичної інженерії, кандидатка технічних наук Харківського національного університету радіоелектроніки

Анастасія Рабоконь

Кандидатка біологічних наук, наукова співробітниця Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

Про Премію

Фундація L’Oréal започаткувала програму "Для жінок у науці" 1998 року в партнерстві з UNESCO. Мета Премії — відзначити й підтримати талановитих жінок-науковиць і заохотити молодих жінок обирати наукові професії.

Цього року премія L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці" відзначає своє 25-річчя. Премію присуджують у 117 країнах світу. Від самого запровадження програми понад 4100 талановитих молодих жінок-науковиць, серед яких аспірантки, кандидатки та докторки наук, здобули визнання, а сім з них отримали Нобелівську премію.

Для участі в конкурсі на здобуття Премії жінки повинні мати науковий ступінь, наявність публікацій у журналах, індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus і/або Web of Science, та бути соціально активними задля популяризації науки.

Українська премія запроваджена за підтримки компанії L’Oréal Україна 2018 року та є частиною глобальної програми. Премія реалізується під патронатом Національної комісії України у справах UNESCO.

Партнери — Національна академія наук України, Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" й ініціатива "Дівчата STEM".

Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки!