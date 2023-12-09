Вчені "пролили світло" на історію мумій бабуїнів зі Стародавнього Єгипту

Священні тварини Стародавнього Єгипту – бабуїни, потерпали від умов, у яких їх утримували. Дослідження останків, знайдених у гробницях, встановило джерело їхніх недугів.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в PLOS One, пише CNN.

Вчені проаналізували кістки муміфікованих бабуїнів, виявлені на початку 1900-х років у некрополі Габбанат ель-Куруд у так званій Долині мавп. Вони належали десяткам окремих бабуїнів – бабуїну-гамадрилі (Papio hamadryas) і оливковому павіану (Papio anubis).

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Згідно з дослідженням, у трьох гробницях в Єгипті виявили 463 муміфіковані примати. Кістки бабуїнів зібрали в 1905-1906 роках археологи з Франції.

ФОТО: Б. Де Купер

Вони виявили 23 черепи, 24 нижні щелепи та понад 200 окремих кісток, з яких потім зібрали повні скелети, хоч вони й належали різним бабуїнам.

У результаті аналізу дослідники виявили 36 бабуїнів різного віку, більшість з них – дорослі примати. Самців було більше, ніж самок.

Дослідники дійшли до висновку, що перед смертю бабуїни не бачили сонячного світла і хворіли через погане харчування. Тварини мали ознаки рахіту (у них були деформовані руки, ноги, черепи та недорозвинені зуби), а також остеоартрит та інші патології. У двох самок бабуїнів виявили карієс.

Кістковий колаген і волокна тканини, якою були обгорнені мумії бабуїна, свідчать, що тварини, ймовірно, були поховані між 803 і 520 роками до нашої ери, стверджують автори дослідження.

"Ці види тварин не були "рідними" для Єгипту, їх завезли з двох регіонів: оливкового павіана – з півдня (сучасний Судан), а бабуїна гамадрила – з гірських районів, що межують з Червоним морем (Судану, Еритреї, Сомалі та Ефіопії), – зазначив провідний автор дослідження, почесний професор Королівського бельгійського інституту природничих наук у Брюсселі Вім Ван Нір.

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Заслужена професорка єгиптології з Американського університету в Каїрі, докторка Саліма Ікрам припускає, що стародавні єгиптяни могли розводити завезених бабуїнів як для вшановування, так і для використання в релігійних ритуалах.

Дослідники стверджують, що умови утримання приматів у неволі можуть бути навіть гіршими, ніж можна дізнатися з їхніх останків, оскільки кістки не зберігають інформації про паразитів та інші види захворювань.

За словами вчених, тварини не зазнавали навмисного насильства.

"Бабуїни є вправними альпіністами, і щоб вони не втекли, ймовірно, їх утримували в будівлях або вольєрах з високими стінами. Через нестачу сонячного світла у них розвинувся рахіт. Немає жодних ознак переломів кісток, які б свідчили про те, що тварини зазнали фізичного жорстокого поводження", – сказав Ван Нір.

Доглядачі бабуїнів, ймовірно, робили все можливе, щоб піклуватися про тварин.

"На жаль, єгиптяни недостатньо знали про догляд та годування бабуїнів. Намагаючись віддати їм шану та турботу, вони фактично створили умови, шкідливі для здоров'я та благополуччя тварин", – резюмувала Саліма Ікрам.







