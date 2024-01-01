"Не уявляю свого життя без них": історія підприємиці з Луганщини, яка стала прийомною мамою 10-ти дітям

Лілія Зоз із окупованого росіянами Лисичанська, що на Луганщині, – мама 10 прийомних дітей. Причому чотирьох із них вона взяла з притулку за два дні до повномасштабної війни, ще двох – вже під час війни. Нині велика родина проживає на Волині.
"Українська правда. Життя" поспілкувалась із Лілією Зоз. Жінка розповіла, як це – бути прийомною мамою-одиначкою, а також чому вона наважилася взяти у сім'ю важкохворого хлопчика, який постійно потребує медичного догляду.
"Мені дуже сподобалося знову бути у ролі мами"
У рідному Лисичанську, який наразі перебуває в окупації, Лілія Зоз була успішною підприємицею, мала великий дім, авто. Та жінка зізнається: коли поверталася з роботи у порожній будинок, відчувала себе самотньою.
|У віці понад 50 років жінка вирішила стати прийомною мамою
Дві її доньки вже дорослі і живуть окремо. Тож у віці понад 50 років жінка вирішила стати прийомною мамою.
"Я мала все, але була самотньою. Довгий час ходила в притулок, навідувала діток. Зрештою, вирішила взяти двох дівчаток – рідних сестричок 7-ми і 10-ти років. Мені дуже сподобалося знову бути у ролі мами", – розповідає пані Лілія.
Через два роки жінку попросили взяти з дитбудинку дворічну дівчинку. Лілія ретельно обдумувала це рішення, адже на той час їй уже виповнилося 55 років, та все ж погодилася.
Вона каже, що перший час малою дитиною було дуже важко: та не їла, не спала, була дуже неспокійною. Але з часом це минуло.
Жінці довелося вчити дітей елементарному та постійно працювати над їхнім розвитком. Тут Лілії стала у нагоді освіта вчительки початкових класів: хоч вона і працювала за спеціальністю недовго, знання залишилися.
"Так вийшло, що вже перед самою повномасштабною війною, буквально за два дні, я взяла з притулку ще чотирьох діток із однієї сім’ї. Один з них, 5-річний хлопчик, – важкохворий. Дитина щодня змушена приймати пригорщу таблеток і часто перебувати під наглядом лікарів", – каже Лілія.
На початку березня 2022 року родина була змушена виїжджати з Лисичанська. Жінка розповідає, що на той час у місті вже не було зв’язку і постійно лунали вибухи, яких діти дуже боялися.
Потяги не їздили, бо залізну дорогу окупанти розбили. Організованих евакуацій теж не було. Лілії з малюками допомогли виїхати волонтери. Деякий час родина жила на Львівщині, а потім – виїхала в Австрію.
|"Мене аж гордість бере, що вони в мене такі гарні, а я – їхня мама, і в мене їх так багато", – каже Лілія
Й у Львові, й за кордоном пані Лілія бувала у медзакладах задля лікування її 5-річного прийомного сина.
"Люди часто обертаються, коли бачать багато маленьких дітей зі мною"
"Усі діти називають мене мамою, і мені це дуже подобається. Мені 55 років, та я не комплексую, хоч люди часто люди обертаються, коли бачать, що стільки діток біжать за мною і кричать: "Мама!"
Мене аж гордість бере, що вони в мене такі гарні, а я – їхня мама, і в мене їх так багато. Найменшій моїй дитині зараз чотири роки, найстаршій – 15", – каже жінка.
Ще живучи в Австрії, Лілія думала, як і куди повернутися в Україну. Жінка переконує: як би добре не було за кордоном, та "серце тягне додому". Тоді волонтери знайшли для багатодітної матері будинок у селі Угринів, що на Волині.
Коли Лілія повернулася на Батьківщину, вирішила взяти під опіку ще кількох діток. Вона дізналася, що сиріт із Лисичанська перевезли у притулок до Львова, і поїхала туди. Так вона стала мамою ще трьом малюкам.
|УСІ ФОТО: з сімейного архіву Лілії Зоз
На запитання про те, як жінка встигає давати раду зі стількома дітьми, Лілія відповідає:
"Мені це страшенно подобається. Я дуже люблю готувати, навіть хліб я печу сама. В мене є дуже багато часу: на Волині не працюю стільки, скільки в Лисичанську, тому все встигаю.
Я жодного разу не пошкодувала, що взяла їх. Дуже рідко, звісно, буває, що нерви здають. Тоді я сідаю і плачу. Але це і в звичайних сім'ях буває", – каже вона.
Жінка ділиться своєю мрією – повернутися додому в рідний Лисичанськ. Вона сподівається, що її будинок вціліліє і вона зможе там проживати зі своєю великою родиною.
"Без цих дітей я більше не уявляю свого життя", – підсумовує Лілія.
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