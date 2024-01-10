Не встигли відлетіти до тропіків: у нацпарку "Тузлівські лимани" через шторм "застрягли" білокрилі крячки

У нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині науковці зафіксували два десятки білокрилих крячків (Chlidonias leucopterus), які через шторм не змогли відлетіти до Африки.

Там називають подальшу долю пернатих "не дуже оптимістичною", адже добувати їжу (а крячки полюбляють переважно комах), зараз практично неможливо.

"Їм залишалося лише сидіти на березі і шукати викинутий хвилями мотиль. Але зараз мороз. Вони довго кружляли над мілководдями, та потужний вітер їх просто здував, і вони полетіли над Чорним морем", – повідомляють науковці.

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Через ​​зміни у навколишньому середовищі чисельність крячка білокрилого скорочується на просторі всього європейського ареалу.

ФОТО: Іван Русєв

"Для збереження виду необхідна сувора охорона водно-болотних угідь, припинення "меліоративних робіт", усунення фактору неспокою з боку людей у гніздовий період, ведення сільського господарства без використання пестицидів", – зазначають у нацпарку.

Там додають, що крячок білокрилий перебуває під захистом Бернської та Бонської конвенцій, а також Угоди AEWA.