Вчені стверджують, що 15 хвилин фізичної активності може компенсувати день сидіння на роботі – дослідження

Помірне фізичне навантаження впродовж 15-30 хвилин щодня може компенсувати цілий день сидіння на роботі та запобігти розвитку серцево-судинних захворювань, стверджують науковці

Про це свідчать результати дослідження Taiwan Trusted Source, опублікованого у науковому журналі Jama Network Open, пише Healthline.

Дослідники використовували дані дворічної програми перевірки стану здоров'я протягом 1996–2017 років, у якій брали участь респонденти віком від двадцяти років. Загальна кількість учасників – майже 500 тисяч. У межах дослідження їм ставили запитання: який спосіб життя ведуть, скільки рухаються щодня та скільки часу під час роботи проводять сидячи. Також до уваги брали такі фактори, як-от індекс маси тіла, наявність шкідливих звичок, стать та вік.

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Отримані відповіді розділили на три категорії: "ті, що переважно сидять", "ті, що працюють і стоячи, і сидячи" і "ті, що здебільшого не сидять".

Фото: AndrewLozovyi Depositphotos

Науковці виявили, що люди, які більшу частину дня проводять сидячи, мали на 16% вищий ризик ранньої смерті та на 34% більший ризик померти від серцево-судинних захворювань.

"Підвищений ризик ми спостерігали в різних підгрупах, включаючи чоловіків, жінок, молодь та літніх людей, курців і некурців. Ці висновки свідчать про необхідність скоротити тривале сидіння на робочому місці та збільшити щоденну фізичну активність, щоб зменшити ризики смертності, пов’язані з цим", – зазначив автор дослідження Вейн Гао, доцент Школи громадської охорони здоров’я Медичного університету Тайбея.

Щодо двох інших категорій, дослідники не виявили підвищеного ризику смертності від серцево-судинних хвороб.

Також дослідники стверджують, що "сидячий" спосіб життя підвищує шанс захворіти на діабет 2-го типу та рак. Окрім цього, страждає й ментальне здоров'я – збільшується ризик розвитку тривожних та депресивних розладів і деменції.

Раніше ми писали, що провокує розвиток серцево-судинних захворювань.

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Віра Шурмакевич, УП.Життя