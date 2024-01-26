У Гватемалі знайшли нефритову маску з гробниці короля Мая. ФОТО

У гробниці одного з королів цивілізації Мая на території Гватемали знайшли нефритову маску віком близько 1700 років.

Артефакт виявив дослідник Франциско Естрада-Беллі у північно-східному місті Чочкітам, повідомляє National Geographic.

Вчені знайшли поховання правителя на ім’я Іцам Кокай Бахлам, який, ймовірно, керував містом Мая близько 350 року нашої ери.

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Утім, Франциско припускає, що цей правитель міг підкорятися ще більш могутнім мезоамериканським династіям.

"Це дуже суперечлива тема. Маска – це ще один цвях у "труну" старих інтерпретацій історії Мая", – каже археолог.

Фото: National Geographic

І хоч відкриття описали тільки тепер, поховання правителя з цивілізації Мая було виявлено у Чочкітамі ще у 2021 році. Грабіжники, які копали тунель до королівської гробниці, могли випередити вчених. Але Франциско Естрада-Беллі і його колега Бханні Гірон за допомогою технології картографування LIDAR помітили місце, яке мародери, схоже, пропустили.

Чоловіки почали розкопки. Коли вони заглибилися в піраміду більш ніж на сім метрів, процес більше нагадував копання колодязя. Але потім Гірон знайшов череп, кілька зубів і кам'яну коробку у формі труни.

Естрада-Беллі помітив підношення, що супроводжувало поховання: горщик, набір величезних устричних раковин, багато кісток, а також нефритові часточки.

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Вчені отримали багато інформації з маски, яку склали із шматочків нефриту. Виявилося, дві кістки не належали похованому королю, але різьблення на них вказувало на статус правителя.

На одному з різьблених зображень правитель тримав голову бога Мая, що був зображений на масці, яку склав Естрада-Беллі.

Нефрит використовували для створення мозаїчних масок, які представляли божества або предків, демонструючи багатство і владу похованого. Тож маска дала археологам підказку щодо статусу похованого.

Використовуючи вуглецевий аналіз фрагментів кісток і смоли для пахощів, науковці змогли датувати поховання 350 роком нашої ери.

Численні знахідки з поховання вказують на лідера Мая з елітним статусом і королівською владою. Однак у вчених є гіпотеза, що цей місцевий лідер насправді був підлеглим більш могутньому правителю.

"Все підказує мені, що це був правитель Мая, який входив до мережі королівської влади… Якщо читати між рядків, він був васалом правителів Тікаля і Теотіуакана (стародавні міста – ред)", – каже Естрада-Беллі.

Нагадаємо, Мая – це одна з цивілізацій Мезоамерики, відома своєю розвиненою писемністю та культурними досягненнями. Вона існувала у докласичну добу (1999 до н. е. – 250 н. е.), досягла розквіту в класичний період (250-900 роки) і продовжувала існувати в гірській Гватемалі та на Юкатані аж до прибуття конкістадорів у XVI столітті.