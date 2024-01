Замість джмелів – самозапилення: вчені дослідили, як польові фіалки еволюціонували за 20 років

Через зменшення кількості запилювачів польові фіалки стали формувати квітки з меншим вмістом нектару та частіше вдаються до самозапилення.

У дослідженні, опублікованому в журналі New Phyologist, вчені зазначають, що така еволюція квіток відбулася стрімко – їм знадобилося лише 20 років, щоб пристосуватися до нових умов, пише The New York Times.

Щоб довести свою гіпотезу, П’єр-Олів’є Шепту, еволюційний еколог з Університету Монпельє у Франції, який очолював дослідження, запросив у Національної ботанічної консерваторії Франції зразки насіння польових фіалок (Viola arvensis), зібрані у 1990-х і на початку 2000-х років.

У лабораторних умовах вони виростили квітки зі старих і нових насінин. Дослідження показало, що серед зразків 2022-го року частота самозапилення траплялося на 27% частіше, ніж серед зразків 1990-х років.

Науковці звернули увагу й на те, як змінилась анатомія рослини: за 20 років їхні квітки зменшились на 10% та стали виробляти на 20% менше нектару. У зв'язку з цим дослідники припустили, що польові фіалки стали менш привабливими для джмелів, які раніше їх запилювали.

Щоб перевірити цю гіпотезу, вони розмістили джмелині вулики всередині корпусів зі старими та новими польовими фіалками. Вчені зафіксували, що старі рослини комахи "відвідували" частіше, ніж нові.

Водночас дослідники кажуть, що польові фіалки, як й інші квіти, зменшили кількість нектару через скорочення популяції джмелів.

Запилювачі та квіти можуть бути замкнені в низхідній спіралі: менша кількість нектару призведе до ще більшого скорочення популяції комах, а статеве розмноження ставатиме все менш корисним для рослин.

У довгостроковій перспективі генетичні обмеження самозапилення можуть поставити ці рослини під загрозу зникнення.

