У Китаї відкрита вакансія Короля Мавп: обіцяють зарплату, теплу печеру та багато бананів

У провінції Хебей на півночі Китаю туристичний центр хоче найняти людину, яка в образі міфічного персонажа Короля Мавп "житиме" в печері під горою, а туристи її годуватимуть.

За це готові платити 842 долари на місяць, повідомляє CNN з посиланням на державне видання Shangyou News.

Спеціального досвіду для такої роботи непотрібно. Основні вимоги до кандидата – знання китайської легенди про Короля Мавп і можливість з’їсти багато безкоштовних бананів.

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Китайська легенда про Короля Мавп у Китаї настільки ж популярна, як казки братів Грімм на Заході. Цей персонаж міцно засів в уяві незліченної кількості дітей і надихнув на створення численних фільмів.

Фото: Jinjinghouge/Douyin

Легенда розповідає про Сунь Укуна – мавпу, народжену з каменю, яка набуває надприродних здібностей від даоського майстра бойових мистецтв. Сунь Укун бореться, як воїн, має золотий магічний посох і подорожує на хмарах. При цьому він супроводжує священного ченця Тан Санцана в його "Подорожі на Захід".

Подорож розпочинається на Вужишані ("Горі п’яти пальців"), де Короля Мавп спіймали боги, розлючені через його юнацьку зарозумілість. Тан звільняє його, і вони починають свою пригоду. Однак кандидату на роботу в мальовничому районі Вужишань, на відміну від легендарного персонажа, доведеться залишатися на місці.

Співробітник туристичного центру в костюмі Короля Мавп.

Його службові обов’язки вимагають одягнути маску та костюм мавпи і заховатися в печері під горою, а коли приїжджатимуть діти – їсти яблука, локшину і багато-багато бананів, якими ті пригощатимуть.

"Кандидат має мати пристрасть до Сунь Укуна, певний акторський талант, здатність бути жвавим, веселим і доступним для спілкування з туристами", – кажуть у туристичному центрі.

Там вже найняли двох співробітників на роль цього персонажа. Тепер шукають ще одного.

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