Діти, народжені внаслідок вагітності з ускладненнями, мають вищий ризик розвитку хвороб – вчені

Ускладнення під час вагітності, зокрема розвиток у вагітної діабету чи хронічно високого тиску, може вплинути на здоров'я дитини.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі American Journal of Obstetrics and Gynecology, пише The New York Times.

До 12 років у таких дітей є більші ризики мати надмірну вагу, підвищений артеріальний тиск, високий рівень холестерину чи цукру в крові, порівняно з дітьми, чиї матері мали вагітність без ускладнень.

"Це створює потенційно замкнене коло. Бо коли дівчата, які народжені внаслідок вагітності з ускладненнями і мають вищий ризик серцево-судинних захворювань, потім стають жінками і самі вагітніють, то мають більшу ймовірність серйозної гіпертонії та діабету під час вагітності", – зазначив науковець, акушер і перинатальний епідеміолог з Медичного центру Векснера Університету США доктор Картік К. Венкатеш.

На думку вченого, однією з причин виникнення ускладнень є те, що більшість жінок не готуються до вагітності і починають виношувати дитину з певними супутніми хворобами. Науковці також занепокоєні тенденцією, що жінки відкладають материнство на більш пізній період свого життя.

У дослідженні брали участь 3317 вагітних жінок. У 263 з них розвинувся високий кров'яний тиск, у 402 учасниць діагностували гестаційний діабет, а у 82 під час вагітності виявили обидва захворювання.

Вчені порахували, що хвороби матерів збільшували схильність до розвитку хвороб тих систем, які давали збій під час вагітності – в середньому від 11% до 20%.

Науковці зазначають, що дослідження не доводить причинно-наслідкового зв’язку, однак підкреслює тісний зв’язок між здоровою вагітністю та здоров’ям дитини.