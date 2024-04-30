"Відсутність ракет лякає більше, ніж завдання": 23-річний зенітник розповів, як збиває цілі РФ

23-річний зенітник розповів, що його найбільше лякає на полі бою.

23-річний Дмитро Плис має звання старшого лейтенанта, він боронить Україну у складі зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика.

Боєць щодня більш як 12 годин проводить у радянському комплексі С-300П, полюючи на ворожі повітряні цілі, розповідають у Командуванні повітряних сил ЗСУ.

Власний рахунок зі збитих ворожих безпілотників хлопець відкрив у березні 2022-го в районі Курахового на Донеччині. На той момент минуло лиш кілька днів, як Дмитро достроково випустився з Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

"Нині за спиною бійця солідний "бекґраунд" – збиті Су-25, Мі-8, Ка-52 та десятки безпілотників різних типів. У січні 2023 року він "приземлив" вісім російських літаків та два вертольоти", – повідомляють у відомстві.

Власний рахунок зі збитих ворожих безпілотників хлопець відкрив через кілька днів, як достроково випустився з ХНУПСу. Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дмитро каже, що найважливіше в роботі зенітних розрахунків – це вміти добре замаскуватися.

Під час роботи на Бахмутському напрямку він з побратимами перебував на відстані менше десятка кілометрів до лінії зіткнення.

Оскільки від лісів і густих посадок там практично нічого не залишилося, сховати зенітний комплекс від ворожих очей було майже неможливо, каже боєць.

"Побачити "трьохсотку" (комплекс С-300П – ред.) з неба – не велика проблема. Десятки ворожих розвідувальних БпЛА ширяють по всій лінії фронту, до того ж ворожі літаки швидко реагують на випромінювання радара… Тож полювання на літаки нагадувало, швидше, снайперську дуель. Або ти – або тебе!" – розповідає Дмитро.

Працювати на комплексі С-300П наразі все складніше, оскільки ця техніка та ракети до неї – радянського виробництва.

“Я готовий ризикувати, не спати ночами, робити усе можливе, аби захистити своїх рідних та друзів – всю Україну від російських атак", – сказав зенітник. Командування Повітряних Сил ЗСУ

Попри те, що зброя набагато старша за самого Дмитра, він став першим, хто після початку повномасштабного вторгнення РФ застосував С-300П по реальній ворожій цілі. Раніше цей комплекс стріляв лише на полігонах.

Нині боєць дедалі частіше замислюється про те, щоб "пересісти" на більш сучасну західну зброю.

"Я готовий і надалі збивати ворожі літаки, ракети та дрони, готовий ризикувати, не спати ночами, робити усе можливе, аби захистити своїх рідних, друзів – всю Україну від російських атак. І усвідомлювати свою безпорадність через відсутність ракет для мене значно страшніше за небезпечні завдання під Бахмутом…

Готовий максимально швидко перенавчитися на будь-який сучасний зенітний ракетний комплекс! Англійську вже вивчив! Головне – аби ракет достатньо було. Роботи ще багато…" – додав молодий зенітник.

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