Актора Темляка звинуватили у домашньому насильстві та інтимному листуванні з 15-річною дівчиною

Українська фотографка Анастасія Соловйова заявила про пережите домашнє насильство з боку актора "Театру на Подолі" та військовослужбовця Костянтина Темляка.

Про це вона написала у своєму Instagram, пояснивши, що не могла розповісти свою історію 4 роки через сором і страх.

Після цього 17-річна співачка Manita розповіла, що Темляк писав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було 15 років.

Сам актор визнав, що вдавався до домашнього насильства, але заявив, що перепросив у всіх жінок, з якими мав "нездорові" стосунки, і готовий понести покарання.

Що сталося?

8 серпня Анастасія Соловйова опублікувала у соцмережах допис, в якому розповіла про багаторічне домашнє насильство з боку колишнього хлопця, актора і військового Костянтина Темляка.

"Мова піде про Костянтина Темляка – актора "Театру на Подолі", волонтера, представника української культури, військового та люблячого чоловіка своєї дружини. Саме таким його бачить суспільство. Але я вам відкрию іншу сторону. Костянтин Темляк – тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина".

"Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", – написала жінка.

За словами Анастасії, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка, він влаштовував їй емоційні "гойдалки", контролював, принижував, звинувачував у невірності та зраджував, а коли вона хотіла розірвати стосунки – "шантажував самогубством". На тлі пережитого у жінки розвинулися депресія та тривожний розлад.

Анастесія також розповіла, що мусила дотримуватись певних "правил", щоб уникнути агресії з боку чоловіка.

Під забороною було спілкування з іншими чоловіками – "навіть на роботі, навіть просто привітатись", одяг мав бути максимально закритим – "ніяких речей вище коліна, ніяких відкритих плечей".

Фотографка каже, що не могла викладати у соцмережі знімки, де видно її тіло, а згодом – навіть світлини з обличчям.

Анастасія Соловйова

"Щоранку я мала "зчитувати" його настрій, щоб знати, можна сьогодні жити чи краще мовчки тремтіти в кутку. Мій телефон, мій комп’ютер – це були його речі. Він міг читати листування, перевіряти, що я дивлюсь, з ким і коли переписуюсь (почалось все на карантині, коли ми були 24/7 разом).

Я мала бути вдома до опівночі, і кожна хвилина запізнення (навіть до опівночі) – це допит: "Де була? З ким? Ти мені зраджуєш?" – після цього істерика. Мала віддавати йому весь свій час. Інакше – звинувачення в зрадах. Я навчилась контролювати не лише слова, а навіть інтонацію і міміку. Один "не такий" погляд, і починалась сварка. Я постійно мусила щось "доводити". Його улюблена фраза: "Клянись". Бо без "клятви" я автоматично ставала брехухою. Я мала казати, що я неправа, навіть коли це було не так, щоб він заспокоївся", – написала жінка.

Фотографка опублікувала скріншоти листування, де актор принижує її, а потім просить про "другий шанс", а також зазначила, що інші колишні партнерки Темляка мали схожий досвід у стосунках з ним.

"Я довго не могла вирватись. Це не сталось раптово. Це було, як повільне пробудження після глибокого сну – коли ти спочатку не віриш, що це був кошмар. А потім починаєш бачити правду. Жорстку, неприємну, але справжню. І я хочу, щоб цю правду бачили не тільки я, а й інші – ті, хто досі не уявляє, хто насправді стоїть перед ними. Такі люди не змінюються, вони удосконалюють свої навички маскування", – пише Анастасія.

Дівчина додала, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і не впевнена, чи зможе повністю вилікуватися.

"Пішов п’ятий рік, як я борюсь кожен день з тривожним розладом та депресією, яка вже хоча б накатує хвилями, а не залишається зі мною постійно (…)

Параноя, нав’язливі думки, іпохондрія, тривога, постійна дереалізація та деперсоналізація мене зводили з розуму", – йдеться у дописі.

Відповідь актора

Костянтин Темляк публічно відреагував на звинувачення, визнавши, що "неодноразово дозволяв собі фізично зашкодити" Анастасії, штовхнути або стиснути руку до синця.

"У моєму житті був страшний період, коли я був зовсім не тією людиною, якою хотів би бути, – якою, як виявилось, є насправді. Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви у поліцію) і моральну відповідальність", – написав актор.

Чоловік додав, що в минулому мав ще кілька "дуже ментально нездорових стосунків", але перепрошував перед колишніми.

"Мені неймовірно соромно за те, якою людиною – як партнер – я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом із обмеженою здатністю мислити, і стати тим, ким я є тепер", – додав Темляк.

Нові свідчення

Manita

Після допису Анастасії Соловйової до неї звернулися інші жінки, які скаржилися на насильство з боку Темляка.

Зокрема, співачка Manita заявила, що Костянтин надсилав їй повідомлення сексуального характеру у 2023 році, коли їй було 15 років.

"Після двох років мовчання стосовно Костянтина Темляка я би дуже хотіла обговорити цю ситуацію. Наразі Настя дуже багато вам розповіла стосовно нього. В мене дуже велика з ним історія була. Мені було 15 років і я приїжджала час від часу до Києва, ходила в театр на Подолі, дуже мріяла стати акторкою і дружити з акторами. Тому що я неймовірно надихалася цими людьми.

Звичайно, як підліток, я дуже була зацікавлена в спілкуванні. Але, на жаль, відбулася така ситуація, що Костянтин виявив дуже багато уваги до мене. Костянтин розповідав, як би він хотів би мене в**бати, вибачте, у театрі. Наразі він вибачився, але чесно – це складно", – розповіла вона.

Після розголосу актор написав підлітці:

"Привіт, в контексті усіх подій, які відбуваються в інстаграмі, я хотів би вибачитись перед тобою, якщо колись міг тебе чимось образити.

Я дуже ціную свою сім’ю зараз. Я дуже хотів би, щоб на мене ніхто не ображався. Пробач на мене, якщо я міг тебе образити".

Зрештою, на скандал відреагували творці проєкту "Ебаут", з якими співпрацював актор:

"Жодних ані пояснень, ані виправдань такої поведінки бути не може. Ми завжди рішуче засуджували насильство і закликали людей, які з ним стикаються, не мовчати про це. Людина, що коїть чи коїла насильство, щонайменше мусить стикнутися з відповідальністю за це і прийняти наслідки.

Чи знали ми все це, коли разом з партнерами запрошували Костянтина зніматись в рекламі? Не знали. Переконані, що цього не знали багато інших людей, які співпрацювали з ним як з актором. Ми подібної співпраці з ним більше не плануємо у жодному прояві".

Довідково: Костянтин Темляк – актор театру і кіно, який працював у "Театрі на Подолі", знімався у багатьох українських фільмах та серіалах, зокрема "Кіборги", "БожеВільні", "Смак свободи", "І будуть люди", "Кріпосна", "Будинок "Слово": Нескінченний роман" тощо.

Також нещодавно він з’явився у кліпі Jerry Heil та Yarmak "З якого ти поверху неба?" та промо колаборації Ebaut та German Apparel.